Puede ser el inicio de una remontada histórica. Este miércoles 30 de octubre continúa la Serie Mundial 2024 entre New York Yankees vs. Los Angeles Dodgers, y se disputará el Juego 5 de este enfrentamiento de infarto, desde el Yankee Stadium . Recordemos que esta será la última localía de los Yankees y es la chance de recortar la diferencia, pues van 3-1 arriba liderando los Dodgers y un triunfo más del equipo de Los Angeles sentenciaría la serie. Aquí te dejo con las principales opciones para seguir la transmisión minuto a minuto de este Juego 5.

Mira la transmisión de New York Yankees vs. Los Angeles Dodgers hoy 30 de octubre, por el Juego 5 de la Serie Mundial 2024 de MLB. (Foto: Composición MAG)

Dónde ver Serie Mundial 2024 EN VIVO, Yankees vs. Dodgers?

Los principales canales de TV que transmitirán New York Yankees vs. Los Angeles Dodgers por la Serie Mundial 2024 serán FOX Deportes en USA y ESPN en el resto de Latinoamérica. Además, habrán señales de TV abierta que pasarán el Juego 5 y todos los demás enfrentamientos durante la semana.

México: Imagen TV, ESPN y Fox Sports

Imagen TV, ESPN y Fox Sports Venezuela: IVC, ESPN 2 y Univision

IVC, ESPN 2 y Univision Estados Unidos: FOX Deportes y Fox Sports

FOX Deportes y Fox Sports República Dominicana: ESPN y Fox Deportes

Además, en streaming online podrás seguirlo a través de la app oficial de FOX Deportes en Estados Unidos o Disney+ en el resto de Latinoamérica, así como también en MLB.TV, que es la plataforma de streaming oficial del torneo.

¿A qué hora juegan Yankees vs. Dodgers por Serie Mundial 2024 desde México, USA y Latinoamérica?

Mira la transmisión de New York Yankees vs. Los Angeles Dodgers a partir de las 5:08 p.m. (Tiempo del Pacífico) o 8:08 p.m. (hora New York), en lo que será el Juego 5 de la Serie Mundial 2024 de la MLB. Cabe destacar que los 7 encuentros en su totalidad se disputarán en el mismo horario. Si vives en México, mira Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees a partir de las 6:08 p.m. (Tiempo Centro de México). Aquí te dejo con más horarios en Latinoamérica para ver el enfrentamiento.