Son muchas las personas que tras haber dedicado varios años de su vida a sus organizaciones, ya empiezan a planear las actividades que realizarán cuando llegue el momento de jubilarse. Si bien, para solicitar el Seguro Social, uno debe tener al menos 62 años, la desventaja es que a esa edad los beneficios son reducidos por un porcentaje, por lo que mejor es hacerlo a los 70 años. Si no quieres esperar tanto y aún eres joven, te recomendamos qué cosas podrías realizar desde este momento para jubilarte mucho antes.

En los siguientes párrafos, te damos a conocer qué acciones debes tomar para disfrutar de una pensión en Estados Unidos a una edad no muy avanzada. La lista fue realizada por GoRankingRates.

Muchos jóvenes no quieren esperar hasta los 70 años para jubilarse, por lo que planifican cómo hacerlo antes con los ahorros suficientes que cubran sus gastos (Foto: Freepik)

1. ARMA UN PLAN

Si quieres jubilarte antes para disfrutar los mejores años de tu vida con todo lo que lograste en el campo laboral, lo mejor es armar un plan en el que definas tus objetivos, su tolerancia al riesgo, su horizonte temporal y más. En él, que debe estar escrito, debes colocar las metas que quieres lograr y el camino que vas a seguir.

2. INICIA CUANTO ANTES

No pienses tanto e inicia lo más antes posible. Los intereses que ganes si comienzas temprano, se verán reflejados cuando tomes la decisión de jubilarte; es decir, si tienes un monto determinado y lo mantienes un mayor tiempo activo, trabajará de inmediato y sus intereses crecerán.

3. AUMENTA TU TASA DE AHORRO

Aunque se recomienda que tu fondo de ahorros debe ser entre 10% y 20% de tus ingresos; si deseas jubilarte antes, lo mejor es que destines de 40% a 50%. Claro, esto dependerá del monto que ganes y saques cuentas para que no termines ajustada a fin de mes.

4. TEN OTRAS FUENTES DE INGRESOS

Si bien, tu centro de trabajo te dará ingresos fijos, se recomienda buscar otras fuentes para que generes ingresos. Puede ser uno que ocupe tu tiempo unas horas o de forma parcial. Si tienes una propiedad, puedes alquilarla totalmente o parte de ella.

Para recibir los beneficios por jubilación del Seguro Social, usted también debe cumplir con un mínimo de años trabajados (Foto: Freepik)

5. CANCELA TUS DEUDAS

Antes de juntar dinero para tu jubilación anticipada, revisa si tienes deudas. Lo mejor es cancelarlas para que una vez que te olvides de ellas, puedas concentrarte en hacer crecer tus ganancias. Una recomendación es que dejes de lado las tarjetas de crédito.

6. APROVECHA LOS BENEFICIOS QUE TE OFRECE TU EMPLEADOR

“Si su empleador tiene un plan 401(k), está de suerte: puede ser una de las mejores fuentes de dinero ‘gratis’ a las que tendrá acceso. La mayoría de los planes 401(k) ofrecen una contribución equivalente del empleador, lo que significa que su empleador aportará un porcentaje de sus propias contribuciones a su cuenta 401(k). Imagínese, por ejemplo, que gana US$100,000 al año y reserva US$10,000 al año en su plan 401(k). Su empleador podría aportar el 100% del primer 5% de su salario, lo que en este caso significaría US$5,000 adicionales en su plan 401(k) cada año, cortesía de su empleador”, precisa GoRankingRates.

7. AHORRA ESE “DINERO ENCONTRADO”

Si eres de las personas que encuentra un monto que no pensaba o que recibe un incentivo que no forma parte de sus ingresos habituales, no lo dudes y ponlo en tus ahorros. De esta forma, tu cuenta de inversión crecerá más.

8. ELIGE LAS INVERSIONES ADECUADAS

Si de un momento a otro, tus ingresos se incrementan en un 50% o más y lo reservas, ten en cuenta que este dinero aún no será lo suficiente para que te jubiles antes; por lo tanto, aprende a invertir. No sólo es poner un monto fijo cada mes por varios años en una cuenta de ahorros, analiza si hay tasas de interés mayor cuando pongas tu dinero a largo plazo. No sólo se trata de invertir en acciones, sino tomar riesgos apropiados.