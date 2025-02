El dólar es una de las monedas más utilizadas en todo el mundo para realizar transacciones y ahorro; sin embargo, la Oficina de Grabado e Impresión (BEP), en coordinación con la Reserva Federal de Estados Unidos y el Servicio Secreto, confirmó que los billetes de USD 20 y USD 100 tendrán un diseño renovado. ¿Cuándo será el cambio, cuál es el cronograma de emisión y qué pasará con los billetes antiguos que ya circulan?

¿Por qué cambiarán los billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 dólares?

El avance de la tecnología se está produciendo en todas las direcciones, y ahora es mucho más fácil falsificar billetes. Esa es la razón principal por la que la Oficina de Grabado e Impresión, el Servicio Secreto y el Comité Avanzado de Disuasión de Falsificaciones han tomado esta decisión: necesitan salvaguardar la integridad del dólar. Y no es porque sean más fáciles de falsificar o que no tengan métodos de seguridad, sino que la tecnología actual va dos pasos por delante, y la administración también necesita modernizarse para que no sigan produciéndose delitos de falsificación.

¿Por qué se rediseñarán primero los billetes de 20 y 100 dólares?

Con lo escrito en el anterior párrafo, son los billetes de 20 y 100 dólares los más afectados por las copias ilegales, debido a su amplia circulación en el comercio internacional y las transacciones cotidianas. Para abordar esta problemática, el BEP ha trabajado en el desarrollo de nuevos elementos de seguridad, entre ellos:

Hilo de seguridad reforzado , visible al acercar el billete a la luz.

, visible al acercar el billete a la luz. Tinta que cambia de color , con tonos más difíciles de replicar.

, con tonos más difíciles de replicar. Banda de seguridad 3D , que mostrará patrones en movimiento cuando se incline el billete.

, que mostrará patrones en movimiento cuando se incline el billete. Microimpresión invisible a simple vista , detectable con dispositivos especializados.

, detectable con dispositivos especializados. Nuevo diseño táctil en relieve, que permitirá a las personas con discapacidad visual identificar fácilmente los billetes.

Cronograma de emisión confirmados por la Reserva Federal

Los cambios en los billetes se realizarán de forma escalonada, tal y como ha anunciado la Reserva Federal, y los cambios se producirán en los siguientes años.

Para el año 2026, todos los billetes de 10 dólares estarán modificados.

Dos años después, en 2028, se sustituirán los billetes de 50 dólares. El turno de los billetes de 20 dólares llegará en 2030.

Los billetes de 5 dólares (que son los más comunes) verán su cambio entre 2032 y 2035.

Y finalmente los billetes de 100 dólares se cambiarán en 2034.

Esta secuencia aborda la mitigación de riesgos y las preocupaciones por la falsificación. No es necesario que cambies tu dinero inmediatamente cuando llegue la fecha, los billetes actuales se irán acumulando poco a poco, por lo que tendrás tiempo de seguir utilizándolos sin problemas.

Finalmente, ¿qué pasará con los billetes antiguos?

Los billetes que estén muy dañados no se aceptarán en comercios, cajeros automáticos ni bancos. Por “muy dañados” se entiende los billetes descoloridos (o con colores muy desgastados), los billetes rotos o cortados, los billetes dañados por la exposición o los billetes a los que les falten las características básicas de seguridad. Aquellos billetes que estén rotos pero completos se pueden llevar al banco para solicitar un cambio.

Este será el cambio que se dará en una de las monedas más confiables del mundo, para que se mantenga así por mucho tiempo.

