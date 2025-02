Cada día aumentan más las redadas migratorias hechas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. El miedo de los inmigrantes indocumentados, de ser deportados, crece con el pasar de los días y ese mismo sentimiento se traslada a sus hijos, que también corren similar riesgo con las políticas de Donald Trump.

Un caso, de muchos, es el de Eva y su menor hijo de siete años. Ambos no nacieron en Estados Unidos y no cuentan con papeles, por lo que desde hace una semana la madre ya tuvo una conversación, la cual nunca hubiese querido tener, para hablar sobre una eventual deportación.

Su hijo viene preguntando por qué agarran a la gente en la televisión y se los llevan. “Bebé, nosotros no tenemos papeles, no nacimos aquí y nos están agarrando. Si un día nos llega a pasar eso, bebé, si un día no llego al bus a recogerte, no llores, papito, tu tía te va a enviar a México conmigo”, le dijo Eva, en un diálogo que contó el diario El País.

Eva tiene miedo de no volver a ver a su hijo cada vez que este toma el bus escolar en El Bronx, Nueva York. Se va a las seis de la mañana y no regresa hasta las seis de la tarde. Su hija mayor, de 16 años, ya tiene mayor conciencia de las deportaciones masivas y las redadas de los agentes del ICE; por eso, la adolescente le ha pedido a su madre ya no ir a clases.

“Cuando los mando a la escuela me la paso rezando a Dios porque no sabemos qué va a pasar. Pero les digo que tienen que ir, porque la escuela cuenta las ausencias y porque les afecta las notas. Me preguntan: ‘¿qué pasa si me agarran, mamá? ¿Qué voy a responder?’ Y yo les digo: ‘Pues no respondas, no hables", comenta Eva.

La deportación de ilegales forma parte de la política migratoria de Donald Trump, la cual es apoyada por algunos estados (Foto: ICE)

BUSCAN QUE LAS ESCUELAS SIGAN SIENDO SEGURAS PARA LOS ESTUDIANTES

Eduardo Antonetti, director de Promoción y Defensa de la Red Internacional de Escuelas Públicas, que colabora con 17 escuelas públicas en los cinco distritos de Nueva York, y apoya a alumnos inmigrantes y refugiados, recalcó que los padres inmigrantes y los niños no deben tener miedo de ir al colegio deben estar tranquilo.

“Aunque el clima actual está marcado por el miedo y la incertidumbre, le pedimos a los padres y niños que estén tranquilos, porque el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, y una amplia gama de organizaciones comunitarias, incluida la nuestra, se dedican a garantizar que los estudiantes estén seguros, sean bienvenidos y vengan a la escuela”, dijo Antonetti en El País.

“Las escuelas son uno de los lugares más seguros para los estudiantes”, añadió Antonetti, quien sugirió a los padres ponerse en contacto con el director o el coordinador de padres de la escuela de su menor para conocer los protocolos en estos casos. Asimismo, asegurarse de que el centro educativo tenga una lista actualizada de contactos de emergencia, en caso los padres o tutores se encuentren detenidos o no estén disponibles. así como consultar con un abogado de inmigración sobre posibles escenarios ante una eventual deportación.

Inmigrantes deportados llegan a Guatemala llegan en avión militar de Estados Unidos (Foto: JOHAN ORDONEZ / AFP)