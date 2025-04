La definición de una llave de infarto se vivirá este miércoles 2 de abril, cuando Atlético de Madrid vs. FC Barcelona se enfrenten en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2025. E ste partido será transmitido desde México por la señal de Sky Sports HD en TV o SKY+ en streaming online, a partir de las 13:30 horas Centro de México , para definir al segundo finalista del certamen. Recordemos que el primer partido finalizó 4-4, en lo que fue un cierre totalmente inesperado luego de la ventaja 4-2 que tuvo en su momento el Barcelona tras ir perdiendo 0-2 en los primeros 10 minutos.

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por Copa del Rey 2025?

Además de México, Sky Sports también ofrecerá la cobertura del partido Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por Copa del Rey 2025 en los países de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Aquí te compartimos los links de los sitios webs donde podrás contratar el servicio, según la moneda disponible en tu región.

¿Cómo ver SKY+ México en vivo, Atlético de Madrid vs. FC Barcelona por Copa del Rey 2025?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Atlético de Madrid vs. FC Barcelona: datos del partido

Fecha: miércoles 2 de abril de 2025

miércoles 2 de abril de 2025 Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Estadio Riyadh Air Metropolitano Hora: 20:30 horario peninsular

20:30 horario peninsular Canal TV: Sky Sports HD

Sky Sports HD Streaming: Sky+