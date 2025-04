Muchos asocian a Costco con cajas gigantes de cereal, pasillos interminables de productos al por mayor y muestras gratis de comida. Pero ser miembro de este club va mucho más allá de hacer compras en grandes cantidades: significa tener acceso a una serie de beneficios poco conocidos que pueden mejorar tu salud, proteger tus compras e incluso devolverte dinero a fin de año.

COSAS GRATIS QUE PUEDES RECIBIR SI ERES SOCIO DE COSTCO

1. Envíos gratuitos en productos seleccionados

Este es uno de los beneficios más prácticos. Si compras desde Costco.com, puedes recibir artículos como lentes de contacto, llantas (enviadas al centro Costco más cercano) y alimentos no perecederos sin pagar ni un dólar en envío, siempre y cuando la compra supere los US$75. Eso sí, hay algunas excepciones como Alaska, Hawái y Puerto Rico.

Las membresías de Costco ofrecen algunos servicios y beneficios sin costo (Foto: Costco) ×

2. Devoluciones fáciles y sin costo

Este es otro punto fuerte de Costco. La mayoría de los productos se pueden devolver sin necesidad de explicar nada, ya sea en tienda o por correo. En este último caso, ellos mismos cubren los gastos de envío. Claro, hay excepciones como el alcohol y el tabaco, y ciertos productos electrónicos deben devolverse dentro de los primeros 90 días.

3. Asistencia técnica cuando más la necesitas

¿Compraste un nuevo televisor pero no sabes por dónde empezar a instalarlo? Costco te tiene cubierto. Gracias a su soporte técnico gratuito, puedes llamar y recibir asistencia paso a paso para instalar o configurar productos tecnológicos como laptops, cámaras de seguridad, electrodomésticos, y más. Una ventaja que marca la diferencia en tiempos de dispositivos inteligentes.

4. Garantía extendida para proteger tus compras

Costco extiende la garantía de ciertos productos como televisores, proyectores y computadoras hasta por dos años. Esto aplica incluso si la garantía original del fabricante ya venció. Así, tus compras tecnológicas tienen una protección extra, sin que tengas que pagar por ella.

5. Mantenimiento de llantas sin costo extra

Si lo tuyo es el mantenimiento de tu auto, hay un plus que no puedes ignorar. Quienes compran llantas en Costco obtienen servicios gratuitos como rotación, balanceo, reparación de ponchaduras y ajuste de presión de por vida (mientras uses esas mismas llantas). Un ahorro significativo en servicios automotrices.

Si compras en Costco.com, puedes recibir algunos productos en la puerta de tu casa sin pagar envío (Foto: Costco) ×

6. Examen auditivo sin salir del club

En el área de salud, Costco también marca la diferencia. Muchos de sus locales cuentan con centros auditivos que ofrecen exámenes auditivos completamente gratis. La prueba dura aproximadamente una hora y se realiza en una cabina privada, con especialistas capacitados que te explican los resultados de forma clara y sin compromiso.

7. Cuidado y ajustes para tus audífonos

Para quienes ya usan audífonos, Costco brinda limpieza sin costo, ajustes presenciales o remotos, y seguimiento personalizado. Todo esto está incluido si compraste tus audífonos en el club, lo cual refuerza el valor de su oferta de salud auditiva.

8. Cuidado y ajustes para tus audífonos

Si eres de los que compra con frecuencia, la membresía ejecutiva de Costco te da un 2% de reembolso anual en la mayoría de tus compras. Si llegas a gastar más de US$3,250 al año, el cheque que recibes cubre con creces la diferencia entre la membresía estándar y la ejecutiva. ¿El límite del reembolso? Nada menos que US$1,250.