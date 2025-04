El costo de soñar con volverse millonario acaba de subir. A partir de este mes, los boletos para jugar a la lotería Mega Millions pasaron de costar $2 a $5, un aumento que no ha pasado desapercibido entre los fanáticos del juego. Estas han sido las reacciones de los jugadores al incremento.

Además del incremento en el precio de los boletos, Mega Millions presenta una nueva versión del juego.

Con su primer sorteo realizado el martes por la noche, esta actualización incluye botes más elevados, mejores probabilidades de ganar y un multiplicador que se activa con cada boleto adquirido.

Un boleto para jugar al juego de lotería Mega Millions pasó de $2 a $5. | Crédito : Justin Sullivan / Getty Images ×

El premio mayor inicial de cada sorteo será de $50 millones. Los jugadores tienen la posibilidad de ganar hasta $10 millones si aciertan las cinco bolas blancas.

“Creo que habrá más ganadores en comparación con la versión anterior del juego”, comentó Troy Brummett, hijo de los propietarios de Johnny’s on the Spot en Oregon, según The Blade. “Algunos clientes no sabían del aumento de precio. Un par decidió no participar, pero hay otros que están emocionados por comprar los boletos y ver cómo resulta”.

Reacciones al aumento de precio de los boletos de Mega Millions

Las opiniones entre clientes y vendedores sobre la nueva modalidad del Mega Millions del martes fueron variadas.

Jill Snyder, quien trabaja en Johnny’s on the Spot, comentó que suele haber más jugadores cuando los premios acumulados son elevados.

“Seguramente eso también pasará con esta nueva versión del Mega Millions”, señaló.

El precio de los boletos de lotería Mega Millions suben a $5. | Crédito : Mark Ralston / AFP ×

Por su parte, Joe Khristov, residente de East Toledo, aseguró que el incremento en el precio no cambiará su hábito de comprar boletos con regularidad.

“Me parece bien, porque al mejorar las probabilidades de ganar, el aumento se justifica”, opinó.

“Vienen a comprar sus boletos, les cobro un pequeño extra y dicen: ‘¿Qué? ¿Por qué?‘. Y tengo que decirles que el Mega Millions subió el precio a $5 por boleto”, dijo Amanda Figuera, encargada de la Gasolinera Amaco, según TMJ4 News. “No les gusta”.