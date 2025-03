Southwest Airlines, la aerolínea nacional más grande de Estados Unidos, está lista para despegar hacia una nueva era de servicio y recompensas. La compañía anunció una serie de iniciativas estratégicas diseñadas para fortalecer la lealtad de sus clientes más fieles y atraer a nuevos pasajeros con una gama más amplia de experiencias de viaje. Estas medidas no solo buscan mejorar la rentabilidad y la competitividad de la aerolínea, sino también mantener el espíritu amigable y el servicio al cliente auténtico que ha caracterizado a Southwest desde sus inicios.

RECOMPENSA PARA LOS CLIENTES MÁS LEALES

Uno de los cambios más importantes será el ajuste en la política de equipaje documentado. A partir del 28 de mayo de 2025, los Socios Preferentes de Lista A de Rapid Rewards y los pasajeros con tarifas Business Select seguirán disfrutando de dos maletas documentadas gratis, mientras que los Socios de Lista A y otros clientes selectos tendrán derecho a una maleta gratuita.

Además, los titulares de la Tarjeta de Crédito Rapid Rewards recibirán una maleta documentada sin costo adicional. Para los clientes que no califiquen para estos beneficios, la primera y segunda maleta documentada tendrán un costo adicional, lo que alinea a Southwest con las prácticas de otras aerolíneas importantes.

Es la única gran aerolínea estadounidense que opera bajo costo (Foto: AFP)

MÁS PUNTOS PARA TARIFAS PREMIUM

Southwest también ajustó la estructura de recompensas de su programa Rapid Rewards. Los clientes que reserven vuelos bajo la tarifa Business Select ahora acumularán más puntos, mientras que aquellos que opten por las tarifas Wanna Get Away y Wanna Get Away Plus recibirán menos puntos.

Además, las tasas de canje de puntos serán variables según la demanda del vuelo, lo que permitirá a los clientes obtener mejores ofertas en vuelos menos concurridos. Esta medida busca premiar la lealtad de los viajeros frecuentes y ofrecer mayor flexibilidad en el uso de los puntos acumulados.

UNA NUEVA TARIFA BÁSICA PARA COMPETIR EN PRECIO

En un esfuerzo por atraer a clientes que priorizan el precio sobre la flexibilidad, Southwest lanzará una nueva tarifa Básica a partir del 28 de mayo de 2025. Esta tarifa estará diseñada para aquellos pasajeros que buscan la opción más económica posible y estarán dispuestos a renunciar a algunos beneficios, como la elección anticipada de asientos y espacio adicional para las piernas. Con esta estrategia, Southwest entra de lleno en la competencia con otras aerolíneas de bajo costo, pero sin perder su identidad ni su enfoque en la experiencia del cliente.

Southwest implementará asientos asignados y opciones de espacio adicional para las piernas (Foto: Southwest Airlines)

EXPANSIÓN DE CANALES DE RESERVA

Para facilitar el acceso a sus vuelos y llegar a nuevos clientes, Southwest amplió recientemente sus canales de distribución. Desde el mes pasado, los vuelos y productos tarifarios de Southwest están disponibles para reservar a través de Expedia, una de las agencias de viajes en línea más importantes del mundo. Esta colaboración permitirá a la aerolínea captar nuevos segmentos de clientes y fortalecer su presencia en el competitivo mercado digital.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE CRÉDITOS DE VUELO

Otra modificación significativa es la nueva política de vencimiento de créditos de vuelo. A partir del 28 de mayo de 2025, los créditos emitidos por boletos comprados después de esa fecha vencerán en un año o menos desde la fecha de emisión, dependiendo del tipo de tarifa adquirida. Este ajuste busca incentivar a los clientes a usar sus créditos de manera más oportuna y mantener un flujo constante de ingresos para la aerolínea.

NUEVAS EXPERIENCIAS DE VUELO

Además de estas medidas estratégicas, Southwest está trabajando para mejorar la experiencia a bordo. La aerolínea implementará pronto un sistema de asientos asignados y ofrecerá opciones para espacio adicional para las piernas, lo que mejorará el confort de los pasajeros y reducirá la incertidumbre al abordar el avión. Esta decisión responde a las peticiones de los clientes y al deseo de ofrecer una experiencia de viaje más cómoda y estructurada.

ALIANZA CON ICELANDAIR Y VUELOS NOCTURNOS

El 13 de febrero marcó el inicio de una nueva etapa para Southwest con el lanzamiento de sus primeros vuelos nocturnos programados y el inicio de una colaboración estratégica con Icelandair. Esta alianza permitirá a los pasajeros de Southwest acceder a una red más amplia de destinos internacionales, abriendo nuevas oportunidades para el turismo y los viajes de negocios. La combinación de vuelos nacionales eficientes con conexiones internacionales confiables posiciona a Southwest como una aerolínea aún más atractiva para los viajeros frecuentes.