Hace unos días, te informé que una persona de Virginia se convirtió en la ganadora del premio mayor del Mega Millions ($348 millones). Hoy acabo de descubrir que otro(a) participante también tiene un gran motivo para sonreír tras el sorteo realizado el viernes 27 de junio. Y es que ganó $40 mil en esa fecha. Si quieres saber más sobre lo sucedido, no te vayas de esta nota.

La razón por la que no te he revelado el nombre de la afortunada persona de esta historia es la ausencia de esa información. Sí, el dato en cuestión no ha sido divulgado por las autoridades encargadas de hacerlo, por lo que eso se mantiene como un misterio. Lo bueno es que hay otras cosas que sí se conocen, así que presta atención.

Empezaré diciéndote que el/la protagonista del caso acertó cuatro de las cinco bolas blancas (18, 21, 29, 42, 50) y la Mega Ball (2). Debido a ello, ganó inmediatamente $10 mil. El tema es que gracias al multiplicador 4x que tenía su boleto, su premio se acabó multiplicando por 4. Es así como se convirtió en alguien que ganó $40 mil.

Una persona puede comprar boletos de Mega Millions a través de distribuidores/agentes de lotería en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images)

El lugar donde compró su boleto ganador de $40 mil

Con respecto al ticket de la suerte, te comento que fue comprado en Mike’s Deli en Oak Hill Road, Red Bank, New Jersey, de acuerdo a nj.com, un proveedor de contenido de noticias digitales y un sitio web en New Jersey que citó a la lotería del mencionado estado. Ahora que tienes esa información, no estaría mal que visites el local para probar suerte ahí.

Los plazos de reclamación de premios del Mega Millions varían según la jurisdicción, las normas y las regulaciones locales. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images)

Por otro lado, es importante que sepas que este martes 1 de julio hay un nuevo sorteo del Mega Millions. Para esta ocasión, el gran premio estimado es de $50 millones, con la opción en efectivo de $22.4 millones. ¿Te animas a participar en el juego de lotería?

¿Cuánto cuestan los boletos del Mega Millions?

El 5 de abril de 2025 empezó una nueva era del Mega Millions. A partir de esa fecha, cada boleto del juego pasó a costar $5. Dicho aumento (antes costaba $2), según la página web de la lotería, vino con “mejores probabilidades de ganar el premio mayor y premios mejorados en todas las categorías gracias al multiplicador incluido (2X, 3X, 4X, 5X y 10X)”.

