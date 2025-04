¡Quién pudiera! La suerte le sonrió de la forma más inesperada a un hombre sin hogar en California, quien pasará de dormir en las calles a convertirse, de la noche a la mañana, en millonario. Esta es su historia.

El suertudo, cuya identidad aún no ha sido revelada, ganó $1 millón en un boleto de raspadito de la Lotería de California, y lo más sorprendente no fue solo el premio, sino lo que planea hacer con él.

Todo comenzó en Sandy’s Liquor, una tienda ubicada en San Luis Obispo, California, cuando un cliente frecuente entró como de costumbre y decidió probar suerte con un raspadito de la Lotería Estatal.

Sandy's Liquor, la tienda donde se vendió el boleto ganador de la Lotería de California. | Crédito: Instagram sandysliquor ×

Según el gerente del local, Wilson Samaan, el ganador es un cliente de toda la vida que vive en situación de calle y prefirió mantenerse en el anonimato. Aun así, Samaan no ocultó su entusiasmo y compartió su alegría por la inesperada victoria de su cliente.

“Vino a la tienda, lo raspó y dijo: ‘Dios mío, ¿es real? Wilson, ¿puedes venir a echar un vistazo?’”, dijo Samaan a la estación local KABC-TV.

“Le quité el billete de la mano, fui a la máquina de allí y me dijo: “¡Ya no estaré sin hogar!”, contó. “Le dije: “¡Te has ganado la lotería!. Me dijo $100 mil y yo le dije: “¡No, tío, es un millón de dólares!”. ¡Felicidades, hermano!“, agregó.

Wilson Samaan y el boleto ganador del $1 millón en California. | Crédito: Instagram sandysliquor ×

Samaan no solo confirmó que el boleto era legítimo. Contó que acompañó personalmente al ganador a Fresno, posiblemente al día siguiente o el miércoles, ya que el hombre le preguntó si podía enviarlo por correo. “Le dije que no, que era un premio de un millón de dólares… que yo mismo lo llevaría”, recordó.

Aunque el ganador prefirió no revelar su identidad, sí compartió que el premio representa una oportunidad que le cambia la vida por completo.

Lo primero que hará con el premio de lotería

Entre lo primero que hará con el premio está dar un pago inicial para comprar una casa en California, adquirir un auto y luego invertir y ahorrar lo que quede del dinero.

El premio aún está en proceso de verificación por parte de la Lotería Estatal, según informaron las autoridades.

Mientras tanto, la tienda compartió con orgullo una foto del boleto ganador en su cuenta de Instagram, felicitando a su “cliente fiel”.

Según Samaan, este ha sido el premio más grande que han tenido desde que él comenzó a trabajar en el lugar en 2013. Además, como recompensa por vender el boleto ganador, Sandy’s Liquor recibirá $5,000, equivalentes al 0.5% del premio mayor.