El Super Bowl 2025 está cada vez más cerca. El calendario señala el domingo 9 de febrero como la fecha pactada para conocer al equipo que levantará el trofeo Vince Lombardi en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. Este evento no solo será visto por los fanáticos de la NFL, sino por todo el público en general que querrá ver el show de medio tiempo a cargo de Kendrick Lamar.

El rapero estadounidense de 37 años tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el halftime show de este Super Bowl. Y algo que sin duda resalta es que Kendrick Lamar no cobrará por su presentación de aproximadamente 12 minutos en la cancha del Caesars Superdome.

Kendrick Lamar en una de sus presentaciones. (Foto: AFP)

¿POR QUÉ NO COBRARÁ POR PRESENTARSE EN EL HALFTIME SHOW?

El hecho de que Kendrick Lamar no recibe un sueldo por su presentación, no es un caso particular. Todos los artistas que han estelarizado un show de medio tiempo del Super Bowl tampoco cobraron. Esto sin duda es llamativo, pues el evento mueve millones de dólares, incluso las marcas pagan cuantiosas sumas de dinero por aparecer unos segundos en el show.

“No hay un honorario por aparición”, sostuvo Brian McCarthy, vicepresidente de comunicaciones de la NFL a ThePioneerWoman.com. Eso sí, esto no quiere decir que la NFL no cubre con los gastos de producción, que usualmente suele superar los 10 millones de dólares; sin embargo, al artista no se le pega.

El negocio para los artistas no es el salario en sí, sino la alta exposición que tienen por aparecer en un espectáculo mundialmente conocido y esperado por millones de televidentes. Es ahí donde vienen las ganancias para los cantantes, el mismo camino tendrá Kendrick Lamar.

Por ejemplo, el año pasado, Usher, quien lideró el show del medio tiempo, vio como su exposición en el halftime tuvo sus frutos de manera rápida. Su canción ‘Yeah!’ subió al puesto número uno en dos listas de Billboard; lo mismo le pasó a Rihanna, quien vio un aumento del 390% en las ventas de sus canciones.

También hay casos que artistas en el pasado han desembolsado de su propio dinero para realizar un show a la altura y quedar para la historia. Fue el caso de The Weeknd, que gastó de su bolsillo &7 millones de dólares para crear el halftime que nos dio en 2021.

Esta inversión le funcionó a The Weeknd, pues unas horas después de su presentación, sus canciones aumentaron la cantidad de reproducciones casi en un 69%, recuperando en corto plazo lo invertido para generar ingresos.

EL RETO DE KENDRICK LAMAR

Kendrick Lamar es uno de los artistas más influyentes de la música actual en Estados Unidos y estará a cargo de la música en el Super Bowl 2022. Cabe señalar que no es su primera vez en el evento, en 2022 fue uno de los invitados en el espectáculo que reunió a grandes figuras del hip hop como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem y Mary J. Blige.

Además, Lamar no estará solo en el escenario del Super Bowl 2025. Para esta presentación, contará con la compañía de SZA, otra de las artistas más destacadas del momento. Ambos han trabajado juntos previamente en la canción ‘All the Stars’, que también formó parte de la banda sonora de la exitosa película ‘Pantera Negra’, y en ‘Luther’, un tema que ha cautivado a los fanáticos de ambos artistas.

Kendrick Lamar actuará en el medio tiempo del Super Bowl LIX. (Foto: NFL)