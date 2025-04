¿Alguna vez has soñado con llevar a tu familia a Disney World y sentir que tu bolsillo no sufre tanto en el intento? Créeme, te entiendo perfectamente porque todos en algún momento hemos soñado visitar esas atracciones y disfrutar de esos instantes. Sin embargo, el precio de todo puede que no sea muy conveniente para nuestras cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Bueno, si eres suscriptor de Disney+, te tengo una muy buena noticia: este verano podrías ahorrar un montón gracias a una promoción exclusiva que se acaba de lanzar.

Prácticamente, Disney está tirando la casa por la ventana con una de esas ofertas que no se ven todos los días. Y no, no estoy hablando de una rebaja cualquiera en mercancía o un cupón para palomitas gratis. Estoy hablando de descuentos reales en alojamiento dentro de los mismísimos resorts de Disney World, justo en la temporada alta del verano. En otras palabras, esto es como oro puro, así que sigue leyendo este artículo para que descubras todos los detalles.

Disney+ es una plataforma de streaming disponible para millones de usuarios que quieran pagar una suscripción mensual para disfrutar del mejor contenido posible (Foto: Disney) ×

¿EN QUÉ CONSISTE LA OFERTA?

A partir del 29 de junio y hasta el 31 de julio, los suscriptores de Disney+ podrán acceder a tarifas especiales en varios hoteles de la colección Disney Resorts, con precios que empiezan desde US$99 la noche. La única condición es que te quedes un mínimo de dos noches, lo cual no es ningún sacrificio si estás en el lugar más feliz del mundo y cumpliendo uno de tus sueños de niño.

Aquí te dejo algunas de las tarifas destacadas:

Disney’s All-Star Sports Resort (habitación estándar): US$99 por noche

US$99 por noche Disney’s Port Orleans Resort – Riverside (vista al bosque): US$169 por noche

US$169 por noche Disney’s Art of Animation Resort (Suite Familiar Cars): US$229 por noche

US$229 por noche Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa (Estudio Deluxe): US$249 por noche

US$249 por noche Disney’s Animal Kingdom Lodge (vista a la sabana): US$339 por noche

¿CÓMO PUEDES ACCEDER A LOS DESCUENTOS?

Es súper sencillo. Solo necesitas tener una suscripción activa a Disney+ (o crear una si aún no la tienes) y usar el correo asociado a tu cuenta para iniciar sesión en el sitio oficial de reservas. También puedes llamar directamente al (407) 934-7639. Pero ojo, la disponibilidad es limitada, así que mientras antes separes tu lugar, mejor.

También te van a pedir que muestres una prueba de tu suscripción al momento de tu llegada. Nada del otro mundo. Y claro, los precios que ves no incluyen impuestos, así que prepárate para sumar un poco más al total. Aun así, el ahorro sigue siendo significativo.

Disney World es uno de los sitios turísticos más visitados de Estados Unidos (Foto: AFP) ×

¿POR QUÉ DISNEY ESTÁ HACIENDO ESTO?

Al parecer, Disney quiere incentivar aún más a que la gente se suscriba a Disney+, y al mismo tiempo, atraer visitantes a sus resorts durante una de las temporadas más populares del año. Una jugada brillante, si me preguntas, porque a cambio de tu suscripción, estás recibiendo beneficios tangibles, como este.