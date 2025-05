Una nueva ola de cierres sacude a los clientes de TD Bank en Estados Unidos. A partir del 5 de junio de 2025, 38 sucursales en 10 estados y Washington D.C. cerrarán sus puertas de manera definitiva, como parte de una reestructuración interna en medio de la recuperación de uno de los escándalos financieros más sonados en años recientes.

¿POR QUÉ TD BANK CERRARÁ VARIAS SUCURSALES?

El anuncio llega tras la admisión de culpabilidad del banco en un caso federal de lavado de dinero, que terminó con el pago de una multa de US$3,000 millones al Departamento de Justicia. Según la investigación, TD Bank falló en supervisar más de US$18 billones en transacciones entre 2016 y 2022, lo que facilitó el lavado de al menos US$600 millones.

Un vocero de la institución explicó que los cierres responden a una “revisión estratégica”, que tomó en cuenta el tráfico en las sucursales, el uso de productos financieros y las necesidades de las comunidades locales. Sin embargo, para miles de clientes en las regiones afectadas, esto significa perder acceso directo a servicios presenciales clave.

Los cierres de las sucursales de TD Bank están programados para este 5 de junio de 2025 (Foto: AFP) ×

¿DÓNDE SERÁN LOS CIERRES DE TD BANK?

Las áreas más impactadas serán las del Noreste, Atlántico Medio y Sureste del país, incluyendo Florida, Nueva York, Massachusetts, Pennsylvania y Carolina del Sur. Algunas ciudades como Columbia, Miami Beach, Framingham y Philadelphia verán desaparecer ubicaciones centrales que por años formaron parte del entorno cotidiano.

En Florida, por ejemplo, sucursales de Daytona Beach, Lake City y Miami Beach cerrarán operaciones. En Nueva York, se despiden puntos estratégicos como 125 Park Avenue y 451 Lexington Avenue en Manhattan. Mientras tanto, en Nueva Jersey, comunidades como Cedar Grove, Marlton y Ringwood también sufrirán la pérdida de sus bancos locales.

TD Bank ha asegurado que trabajará para que la transición sea “lo más fluida posible” tanto para clientes como para empleados. No obstante, las críticas no se han hecho esperar, especialmente entre quienes dependen de servicios en persona y no están familiarizados con la banca digital.

Para los clientes, esta situación también reaviva la desconfianza hacia grandes instituciones financieras. Aunque TD Bank continúa operando y ofrece alternativas digitales, muchos se preguntan si este tipo de medidas son realmente parte de un plan estratégico o simplemente una consecuencia directa de la crisis de reputación que atraviesa la empresa.

¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí.