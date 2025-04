California es una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo debido a que se encuentra en el límite de dos placas tectónicas en constante movimiento y a lo largo de su territorio se concentran dos tercios del riesgo sísmico de Estados Unidos. Este estado, ubicado en la costa oeste del país norteamericano, es atravesado por varias fallas geológicas activas, siendo la de San Andrés la más famosa. Todos los días, sismos de distintas intensidades se registran en California, que van desde los casi imperceptibles de menor magnitud hasta potenciales eventos catástroficos. En MAG te detallamos la magnitud, epicentro y hora exacta de los terremotos que remecen el popularmente conocido como el “Golden State” (Estado Dorado traducido al español), utilizando la data de Latest Earthquakes del United States Geoligical Survey (USGS), la principal agencia sismológica estadounidense. Asimismo, podrás revisar medidas de prevención en caso de un desastre causado por la actividad sísmica.

Reporte de últimos temblores en California hoy, lunes 14 de abril

A continuación, te compartimos el reporte actualizado de los últimos temblores en California ocurridos el lunes 14 de abril, según las actualizaciones del USGS.

Último temblor en EE.UU.: 2.5 de magnitud a 4 km S en Julian, California

Fecha: 2025-04-14

Hora: 12:14:03 (UTC-05:00)

Magnitud: 2.5

Latitud: 33.047°N

Longitud: 116.605°W

Epicentro: 4 km S en Julian, California (Estados Unidos)

Profundidad: 12.9 km

Intensidad del terremoto: III

Temblor en EE.UU.: 3.0 de magnitud a 4 km S en Julian, California

Fecha: 2025-04-14

Hora: 12:13:08 (UTC-05:00)

Magnitud: 3.0

Latitud: 33.041°N

Longitud: 116.594°W

Epicentro: 4 km S en Julian, California (Estados Unidos)

Profundidad: 12.0 km

Temblor en EE.UU.: 3.5 de magnitud a 7 km ESE en Borrego Springs, California

Fecha: 2025-04-14

Hora: 12:12:30 (UTC-05:00)

Magnitud: 3.5

Latitud: 33.230°N

Longitud: 116.305°W

Epicentro: 7 km ESE en Borrego Springs, California (Estados Unidos)

Profundidad: 10.6 km

Intensidad del terremoto: IV

Temblor en EE.UU.: 2.6 de magnitud a 4 km S en Julian, California

Fecha: 2025-04-14

Hora: 12:12:08 (UTC-05:00)

Magnitud: 2.6

Latitud: 33.046°N

Longitud: 116.606°W

Epicentro: 4 km S en Julian, California (Estados Unidos)

Profundidad: 13.4 km

Temblor en EE.UU.: 2.7 de magnitud a 5 km SSE en Julian, California

Fecha: 2025-04-14

Hora: 12:11:30 (UTC-05:00)

Magnitud: 2.7

Latitud: 33.038°N

Longitud: 116.588°W

Epicentro: 5 km SSE en Julian, California (Estados Unidos)

Profundidad: 13.9 km

Temblor en EE.UU.: 2.9 de magnitud a 4 km SSE en Julian, California

Fecha: 2025-04-14

Hora: 12:10:54 (UTC-05:00)

Magnitud: 2.9

Latitud: 33.049°N

Longitud: 116.580°W

Epicentro: 4 km SSE en Julian, California (Estados Unidos)

Profundidad: 15.5 km

Temblor en EE.UU.: 2.8 de magnitud a 5 km SE en Julian, California

Fecha: 2025-04-14

Hora: 12:10:21 (UTC-05:00)

Magnitud: 2.8

Latitud: 33.046°N

Longitud: 116.564°W

Epicentro: 5 km SE en Julian, California (Estados Unidos)

Profundidad: 3.5 km

Intensidad del terremoto: I

Temblor en EE.UU.: 2.9 de magnitud a 3 km SSW en Julian, California

Fecha: 2025-04-14

Hora: 12:10:17 (UTC-05:00)

Magnitud: 2.8

Latitud: 33.052°N

Longitud: 116.611°W

Epicentro: 3 km SSW en Julian, California (Estados Unidos)

Profundidad: 14.6 km

Temblor en EE.UU.: 5.2 de magnitud a 4 km S en Julian, California

Fecha: 2025-04-14

Hora: 12:08:28 (UTC-05:00)

Magnitud: 5.2

Latitud: 33.043°N

Longitud: 116.595°W

Epicentro: 4 km S en Julian, California (Estados Unidos)

Profundidad: 13.4 km

Intensidad del terremoto: IV-VI

Temblor en EE.UU.: 2.5 de magnitud a 52 km ONO en Petrolia, California

Fecha: 2025-04-14

Hora: 03:03:46 (UTC-05:00)

Magnitud: 2.5

Latitud: 40.353°N

Longitud: 124.894°W

Epicentro: 52 km ONO en Petrolia, California (Estados Unidos)

Profundidad: 10.5 km

Intensidad del terremoto: III

Temblor en EE.UU.: 2.8 de magnitud a 17 km OSO en Johannesburg, California

Fecha: 2025-04-13

Hora: 02:53:22 (UTC-05:00)

Magnitud: 2.8

Latitud: 35.337°N

Longitud: 117.816°W

Epicentro: 17 km OSO en Johannesburg, California (Estados Unidos)

Profundidad: 7.0 km

Intensidad del terremoto: II

Cómo estar preparado para un terremoto

Nadie puede predecir cuándo o dónde se producirá un terremoto, pero uno puede estar preparado y preparar a su familia antes de que se produzca uno. Practica la seguridad ante terremotos y elabora hoy mismo un plan de preparación para terremotos como inscribirse en ShakeAlert, un sistema de alerta temprana de terremotos gestionado por el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), para que te avise segundos antes de que se produzcan fuertes sacudidas, lo que te permitirá tomar medidas de protección como el popular “¡Agáchate, cúbrete y agárrate!“; y proteger la inversión de tu hogar y recuperarte de un terremoto devastador considerando un seguro contra terremotos de CEA u otro proveedor de seguros contra este tipo de desastres de naturaleza impredecible.

Consejos de preparación personal en caso de terremoto

Prepararse para un terremoto no es complicado. Dedica unas horas y organiza recursos sencillos para crear un plan de seguridad para ti y tu familia siguiendo estos pasos:

Hazte con un kit . Es recomendable conocer los suministros esenciales que deben estar incluidos en el kit de supervivencia de tu familia.

. Es recomendable conocer los suministros esenciales que deben estar incluidos en el kit de supervivencia de tu familia. Haz un plan para terremotos . Planifica eficazmente una estrategia tanto para ti como tu familia en caso de emergencia.

. Planifica eficazmente una estrategia tanto para ti como tu familia en caso de emergencia. Infórmate . Conocer el riesgo de terremotos en su zona y todo lo que debas saber para mantenerte a salvo.

. Conocer el riesgo de terremotos en su zona y todo lo que debas saber para mantenerte a salvo. Prepárate. Prepárate para un terremoto asegurando su espacio, organizando los suministros necesarios y minimizando sus dificultades financieras.

Practica “¡Agáchate, cúbrete y agárrate!" en caso de un terremoto

Tírate al suelo : Dondequiera que estés, tírate sobre las manos y las rodillas. Esta posición evita que te derriben y te permite arrastrarte hasta un refugio.

: Dondequiera que estés, tírate sobre las manos y las rodillas. Esta posición evita que te derriben y te permite arrastrarte hasta un refugio. Cúbrete : Con un brazo y una mano, cúbrase la cabeza y el cuello. Si hay un escritorio o una mesa cerca, gatea bajo ellos para refugiarte. Si no hay refugio, gatea junto a una pared interior lejos de las ventanas.

: Con un brazo y una mano, cúbrase la cabeza y el cuello. Si hay un escritorio o una mesa cerca, gatea bajo ellos para refugiarte. Si no hay refugio, gatea junto a una pared interior lejos de las ventanas. Agárrate: Si estás bajo un refugio, agárrate a él con una mano. Si no hay refugio, sujétate la cabeza y el cuello con ambos brazos y manos.

Suministros de emergencia en caso de terremoto

¿Cómo sería estar en tu casa durante días sin agua, electricidad ni teléfono? Tras el terremoto de Loma Prieta de 1989, 16.000 viviendas quedaron inhabitables y la gente se vio desplazada sin las necesidades más sencillas. Visite el blog How to Prepare an Earthquake Emergency Kit (Cómo preparar un kit de emergencia para terremotos) del Programa de Mitigación Residencial de California para obtener listas básicas y detalladas de suministros de preparación para terremotos.

Recuerda renovar el agua y los alimentos de tu kit cada seis meses y elabora un plan de preparación para terremotos ahora para asegurarte de que tanto tu familia como tú estén listos, antes de que ocurra el próximo terremoto.

Cómo preparar tu hogar en caso de terremoto

Prepara y protege tu casa ANTES de un terremoto. Reduce el riesgo de daños y lesiones a causa de un terremoto identificando los posibles peligros de tu casa. Completa tu plan para terremotos identificando y asegurando los siguientes peligros:

Muebles altos y pesados que puedan caerse, como librerías, vitrinas o muebles modulares de pared.

Los calentadores de agua que no cumplan las normas de California podrían romperse.

Estufas y electrodomésticos que podrían moverse lo suficiente como para romper las tuberías de gas o eléctricas.

Plantas colgantes en macetas pesadas que podrían soltarse de los ganchos.

Marcos de cuadros pesados o espejos sobre una cama.

Cierres de armarios de cocina u otros armarios que no mantengan la puerta cerrada durante una sacudida.

Objetos frágiles o pesados colocados en estantes altos o abiertos.

Una chimenea de mampostería que podría desmoronarse y caer a través de un tejado sin soporte sobre su casa.

Líquidos inflamables, como productos de pintura o limpieza, que estarían más seguros en un garaje o en el exterior en un cobertizo.

La peligrosidad sísmica es el riesgo asociado a los terremotos potenciales en una zona determinada, y un mapa de peligrosidad sísmica muestra los riesgos relativos en diferentes zonas.