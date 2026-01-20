En California, los movimientos sísmicos son un fenómeno constante y objeto de monitoreo permanente. La ubicación del estado sobre el límite de las placas del Pacífico y de América del Norte lo convierte en una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), cada año se registran miles de temblores de distintas magnitudes, muchos de ellos imperceptibles para la población. Las zonas más activas incluyen el sur del estado, el área de la falla de San Andrés y el valle de Coachella, donde los expertos mantienen sistemas de alerta temprana para reducir el riesgo ante posibles eventos de gran intensidad. Dicho ello, en esta nota vas a poder conocer cuáles son los últimos temblores registrados en California hoy, martes 20 de enero de 2026.

La vigilancia sísmica es permanente y se actualiza en tiempo real a través de la plataforma oficial del USGS. Este sistema recopila información precisa sobre cada evento, incluyendo la hora exacta, la ubicación del epicentro, la profundidad y la magnitud registrada. Estos datos permiten a ciudadanos, investigadores y autoridades evaluar la actividad sísmica y reforzar los protocolos de prevención.

En Estados Unidos suelen registrarse temblores con bastante frecuencia, aunque no en todo el país por igual y muchos de ellos son leves o pasan desapercibidos. (Foto: Beate Vogl / Pexels)

Temblor en California, martes 20 de enero

El USGS publica en tiempo real el reporte de los últimos temblores registrados en California durante hoy, martes 20 de enero. Gracias a este registro oficial, la población puede dar seguimiento a la actividad sísmica y conocer con precisión dónde y cuándo se producen estos eventos.

Además de los reportes en tiempo real, el público puede acceder al mapa interactivo Latest Earthquakes y al sistema de alerta temprana ShakeAlert, que envían notificaciones segundos antes de que un sismo fuerte sea perceptible. Estas herramientas tecnológicas son parte fundamental de la estrategia nacional para reducir riesgos y fomentar una respuesta rápida y coordinada.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo en California?

Antes de un sismo

Elabora un plan familiar de emergencia y realiza simulacros con regularidad.

Identifica las zonas seguras de tu vivienda, escuela o lugar de trabajo.

Prepara un kit con linterna, agua, alimentos no perecederos, radio, medicamentos y documentos importantes.

Revisa la estructura de tu hogar y asegúrate de fijar estanterías y objetos pesados.

Infórmate sobre las rutas de evacuación locales y los puntos de reunión.

Durante un sismo

Mantén la calma y evita correr o gritar.

Si estás dentro de una edificación, agáchate, cúbrete bajo una mesa resistente y sujétate.

Aléjate de ventanas, lámparas y objetos que puedan caer.

Si te encuentras en la calle, aléjate de muros, postes o cables eléctricos.

No uses ascensores hasta que las autoridades confirmen que es seguro.

Después de un sismo

Verifica tu seguridad y la de las personas a tu alrededor.

Revisa tu vivienda por posibles daños estructurales o fugas de gas.

Mantente informado a través de medios oficiales y sigue las indicaciones de las autoridades.

Evita obstruir las vías de emergencia.

Ofrece asistencia a quienes lo necesiten, siempre que no pongas en riesgo tu integridad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en California

¿Por qué tiembla tanto en California?

California está situada sobre el límite de las placas tectónicas del Pacífico y de América del Norte, que se desplazan constantemente. Esta fricción genera los temblores característicos de la región.

¿Qué es la falla de San Andrés?

Es una fractura geológica que recorre gran parte de California y marca el límite entre las dos placas tectónicas principales. Es responsable de muchos de los sismos en el estado.

¿Puede predecirse un sismo?

No. Los científicos pueden estimar probabilidades y monitorear actividad sísmica, pero no existe una forma precisa de predecir cuándo ocurrirá un terremoto.

¿Qué son las réplicas?

Son temblores que ocurren después del sismo principal, suelen ser de menor magnitud, aunque algunas pueden causar daños adicionales si las estructuras quedaron debilitadas.

¿Dónde puedo consultar reportes en tiempo real?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ofrece información actualizada, mapas interactivos y alertas tempranas a través de su portal oficial y su aplicación ShakeAlert.