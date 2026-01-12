Estados Unidos se ubica sobre varias placas tectónicas activas: la placa del Pacífico, la de Norteamérica y, en el caso de Alaska, interacciones complejas con microplacas y la placa del Pacífico en subducción. En la costa oeste, la frontera entre la placa del Pacífico y la de Norteamérica genera fallas transformantes como la San Andrés en California, responsables de miles de sismos al año.​

El monitoreo del USGS se actualiza las 24 horas del día y recopila información científica precisa sobre cada evento: magnitud, profundidad, hora exacta y ubicación del epicentro . Este flujo constante de datos permite a autoridades, investigadores y servicios de emergencia anticipar escenarios de riesgo y fortalecer los protocolos de respuesta ante sismos de diversa intensidad.

En el noroeste del país, la zona de subducción de Cascadia, donde la placa Juan de Fuca se introduce por debajo de la placa de Norteamérica, es capaz de producir grandes terremotos y tsunamis, aunque con recurrencias de cientos de años. Incluso en el interior del continente, en zonas como la región sísmica de Nueva Madrid o el este de Estados Unidos, ocurren sismos intraplaca menos frecuentes, asociados a antiguos sistemas de fallas reactivados por el campo de esfuerzos actual.​

Temblor en Estados Unidos: lunes 12 de enero de 2026

Los estados con mayor actividad sísmica instrumentada incluyen Alaska, California, Nevada, Washington, Hawái y Utah , donde la convergencia, subducción o rozamiento lateral de placas genera una liberación constante de energía. Alaska, por ejemplo, concentra numerosos sismos moderados y fuertes debido a la subducción de la placa del Pacífico bajo la de Norteamérica, mientras que California combina grandes fallas corticales con una densa red de fallas secundarias.

El USGS publica en tiempo real el reporte de los últimos temblores registrados en Estados Unidos durante hoy, lunes 12 de enero. Gracias a este registro oficial, la población puede dar seguimiento a la actividad sísmica y conocer con precisión dónde y cuándo se producen estos eventos.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo en Estados Unidos?

Antes de un sismo

Diseña un plan familiar de emergencia y realiza simulacros periódicos.

Identifica las zonas seguras dentro y fuera de tu vivienda.

Mantén un kit con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos, botiquín y documentos importantes.

Asegura muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Conoce las rutas de evacuación y los refugios más cercanos.

Durante un sismo

Permanece calmado y evita correr o salir precipitadamente.

Si estás en interiores, agáchate, cúbrete bajo una superficie firme y sujétate.

No te acerques a ventanas, lámparas ni objetos colgantes.

Si te encuentras al aire libre, aléjate de edificios, postes eléctricos y árboles.

Evita usar ascensores o escaleras durante el movimiento.

Después de un sismo

Verifica tu estado de salud y el de quienes te rodean.

Inspecciona tu vivienda y no enciendas fuego si percibes olor a gas.

Escucha los reportes oficiales y sigue las instrucciones de las autoridades locales.

Reporta fugas, incendios o daños a las líneas de emergencia.

Brinda ayuda a otras personas si es seguro hacerlo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en Estados Unidos

¿Qué estados son los más propensos a sufrir sismos

California, Alaska, Hawái, Nevada y Washington concentran la mayoría de los movimientos sísmicos en el país debido a la actividad de fallas tectónicas como la de San Andrés.

¿Qué magnitud puede generar daños significativos?

Los sismos de magnitud superior a 5.0 pueden causar daños moderados, mientras que los de 6.0 o más representan un riesgo elevado para zonas urbanas o con construcciones antiguas.

¿Qué es el sistema ShakeAlert?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que detecta los primeros indicios de un sismo y envía notificaciones automáticas a teléfonos móviles y sistemas de emergencia, otorgando segundos vitales para tomar medidas preventivas.

¿Se pueden predecir los sismos?

Actualmente, no existe tecnología capaz de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo. Sin embargo, el monitoreo constante y los modelos de riesgo sí permiten identificar zonas con alta probabilidad de actividad sísmica.

¿Dónde consultar los reportes más recientes?

Toda la información actualizada y verificada sobre la actividad sísmica en Estados Unidos puede consultarse en el portal oficial del USGS.