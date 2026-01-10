Estados Unidos mantiene una estricta vigilancia ante la constante actividad sísmica que afecta a varias de sus regiones. Su ubicación sobre fallas tectónicas activas convierte al país en una de las zonas con mayor frecuencia de movimientos telúricos del planeta. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), los estados con mayores registros incluyen California, Alaska, Hawái, Nevada, Texas, Nueva York, Nueva Jersey y el área metropolitana de Washington D. C.

El monitoreo del USGS se actualiza las 24 horas del día y recopila información científica precisa sobre cada evento: magnitud, profundidad, hora exacta y ubicación del epicentro. Este flujo constante de datos permite a autoridades, investigadores y servicios de emergencia anticipar escenarios de riesgo y fortalecer los protocolos de respuesta ante sismos de diversa intensidad.

En Estados Unidos suelen registrarse temblores con bastante frecuencia, aunque no en todo el país por igual y muchos de ellos son leves o pasan desapercibidos. (Foto: Arturo Añez / Pexels)

Temblor en Estados Unidos: sábado 10 de enero de 2026

El USGS publica en tiempo real el reporte de los últimos temblores registrados en Estados Unidos durante hoy, sábado 10 de enero. Gracias a este registro oficial, la población puede dar seguimiento a la actividad sísmica y conocer con precisión dónde y cuándo se producen estos eventos.

Las herramientas digitales Latest Earthquakes y ShakeAlert también cumplen un papel clave en la gestión del riesgo. La primera permite visualizar en tiempo real el mapa de los últimos movimientos registrados, mientras que la segunda emite alertas tempranas segundos antes de que se sienta un sismo fuerte. Ambas plataformas forman parte del sistema nacional que busca reforzar la resiliencia y la capacidad de reacción de la población ante emergencias de origen sísmico.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo en Estados Unidos?

Antes de un sismo

Diseña un plan familiar de emergencia y realiza simulacros periódicos.

Identifica las zonas seguras dentro y fuera de tu vivienda.

Mantén un kit con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos, botiquín y documentos importantes.

Asegura muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Conoce las rutas de evacuación y los refugios más cercanos.

Durante un sismo

Permanece calmado y evita correr o salir precipitadamente.

Si estás en interiores, agáchate, cúbrete bajo una superficie firme y sujétate.

No te acerques a ventanas, lámparas ni objetos colgantes.

Si te encuentras al aire libre, aléjate de edificios, postes eléctricos y árboles.

Evita usar ascensores o escaleras durante el movimiento.

Después de un sismo

Verifica tu estado de salud y el de quienes te rodean.

Inspecciona tu vivienda y no enciendas fuego si percibes olor a gas.

Escucha los reportes oficiales y sigue las instrucciones de las autoridades locales.

Reporta fugas, incendios o daños a las líneas de emergencia.

Brinda ayuda a otras personas si es seguro hacerlo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en Estados Unidos

¿Qué estados son los más propensos a sufrir sismos

California, Alaska, Hawái, Nevada y Washington concentran la mayoría de los movimientos sísmicos en el país debido a la actividad de fallas tectónicas como la de San Andrés.

¿Qué magnitud puede generar daños significativos?

Los sismos de magnitud superior a 5.0 pueden causar daños moderados, mientras que los de 6.0 o más representan un riesgo elevado para zonas urbanas o con construcciones antiguas.

¿Qué es el sistema ShakeAlert?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que detecta los primeros indicios de un sismo y envía notificaciones automáticas a teléfonos móviles y sistemas de emergencia, otorgando segundos vitales para tomar medidas preventivas.

¿Se pueden predecir los sismos?

Actualmente, no existe tecnología capaz de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo. Sin embargo, el monitoreo constante y los modelos de riesgo sí permiten identificar zonas con alta probabilidad de actividad sísmica.

¿Dónde consultar los reportes más recientes?

Toda la información actualizada y verificada sobre la actividad sísmica en Estados Unidos puede consultarse en el portal oficial del USGS.