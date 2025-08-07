Las autoridades de salud de Nueva York, Estados Unidos, han emitido la alerta sanitaria tras confirmarse las tres primeras víctimas y los 67 contagios de la enfermedad del legionario. De acuerdo al organismo, se trata de una infección pulmonar causada por la bacteria Legionella pneumophila, donde la mayoría de los casos han sido reportados en el barrio de Harlem, Manhattan. Aquí te explicamos cuáles son sus síntomas, de qué forma se transmite y cómo evitar el contagio.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad del legionario?

Según el informe de los Centros para Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), estos son los síntomas para identificar si un paciente tiene esta enfermedad:

Tos seca persistente con o sin flema

Dolor de cabeza

Fiebre alta

Escalofríos

Dolores musculares

Fatiga

Dificultad para respirar

En algunos casos: diarrea, náuseas o confusión en personas mayores de la tercera edad

MANHATTAN, NUEVA YORK (EE.UU.), 06/08/2025.- Los síntomas de la enfermedad del legionario pueden afectar seriamente a los pulmones si no se tratan a tiempo. Foto de Aspext Salud

“Puede parecer una gripe común pero lo que hará la diferencia es la gravedad y velocidad de la enfermedad. Esto puede comenzar como una neumonía severa que, rápidamente, puede causar fiebre hasta tornarse en tos seca o con flema, dolor en el pecho y dolor muscular (fatiga extrema). Y en algunos casos puede haber nauseas, vómitos y diarreas”, explicó el doctor Nahim Dahdah, médico internista, para la cadena Telemundo.

¿Cómo se contagia la enfermedad del legionario?

A diferencia de otras infecciones respiratorias, como la Covid-19 o una gripe común, la enfermedad del legionario no se transmite de persona a persona. Es decir, el contagio ocurre cuando una persona inhala pequeñas gotas de agua de vapor que están contaminadas con la bacteria.

Esta enfermedad puede presentarse en diversas superficies:

Fuentes decorativas con agua estancada

Jacuzzis, piscinas o spas mal desinfectados

Sistemas de plomería extensos o sin mantenimiento

Humificadores, cabezales de ducha y grifos de lavamanos

Torres de enfriamiento en edificios grandes

Bañeras de hidromasajes

Líquido limpiaparabrisas de vehículos

Al inhalar o beber agua que entra en los pulmones

MANHATTAN, NUEVA YORK (EE.UU.), 06/08/2025.- La enfermedad del legionario no se transmite de persona a persona, sino por inhalación de vapor de agua que ingrese por los pulmones . Foto de cortesía de www.cdc.gov

¿De qué forma se puede evitar el contagio? Consejos de prevención

Las autoridades sanitarias recomiendan el mantenimiento adecuado de los sistemas hídricos en edificios e instalaciones públicas. Asimismo, tomar en cuenta los siguientes puntos:

Enjuagar semanalmente los grifos que no se usen frecuentemente.

Mantener niveles adecuados de cloro en piscinas y jacuzzis

Limpiar y desinfectar regularmente las torres de enfriamiento

Drenar las mangueras que se utilizan para regar el jardín

Limpiar filtros de agua y revisar los calentadores dos veces al año

¿Qué personas corren más riesgo de tener esta enfermedad?

La mayoría de personas que gozan de buena salud y que realizan deportes no están en peligro de contraer esta enfermedad. Sin embargo, no será la mismo para el siguiente grupo:

Fumadores o exfumadores

Personas de 50 años a mayores

Personas con condiciones médicas o problemas de salud específicos (Cáncer, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y sistema inmunitario débil)

También puede afectar a niños pero, generalmente, no corren peligro

¿Cuál es el tratamiento para las personas con la enfermedad del legionario?

El tratamiento principal para la enfermedad del legionario se realiza con antibióticos como la Azitromicina, Levofloxacino, Eritromicina, entre otros. Este proceso puede durar entre 7 a 10 días, pero en algunos casos se prolonga hasta 3 semanas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los pacientes que padecen de la enfermedad del legionario deben tratarse de inmediato en el centro de salud más cercano o los síntomas podrían empeorar durante la semana con insuficiencia respiratoria, shock, fallo multiorgánico, hasta causar la muerte.

¿Por qué el verano favorece el desarrollo de esta bacteria?

Actualmente, Estados Unidos se encuentra en la estación de verano por lo que el calor genera un escenario ideal para la proliferación de la Legionella, que consigue desarrollarse en ambientes cálidos y húmedos, entre los 25°C y los 45°C.

Puntos claves de la enfermedad del legionario en Nueva York

Los centros de salud que están atendiendo caso de la enfermedad del legionario de Nueva York: NYC Health + Hospitals/Bellevue, el Mount Sinai Hospital, el NewYork-Presbyterian, y el Montefiore Medical Center en el Bronx .

. Ciertas personas están en mayor riesgo de contraer esta infección.

La enfermedad del legionario es tratable con antibióticos.

Las personas pueden contraer la enfermedad del legionario al inhalar rocío que contenga bacterias Legionella. En general, no se transmite de persona a persona.

Sepa si está en riesgo de contraer la enfermedad del legionario y hable con su proveedor de atención médica si está preocupado.

Por lo general, la enfermedad del legionario y la fiebre de Pontiac no se transmiten de una persona a otra.