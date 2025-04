Luego del estreno de la temporada 2 de The Last Of Us, los fanáticos se mantienen a la expectativa de lo que será el segundo episodio de esta entrega, que será liberado este fin de semana en la plataforma HBO. Aquí te traemos todos los detalles.

El esperado regreso de “The Last of Us”, que sitúa a los personajes cinco años después de los eventos de la primera temporada, va preparando el desenlace de los personajes de Joel y Ellie, siguiendo la historia original del videojuego. Asimismo, con la introducción de nuevos personajes claves.

Aunque la segunda temporada de "The Last of Us" tiene menos episodios, la esencia no se perderá (Foto: PlayStation Productions / Sony Pictures Television / Naughty Dog / The Mighty Mint / Word Games) ×

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 2 DE THE LAST OF US?

Los episodios de The Last of Us se vienen liberado semana a semana por la plataforma de HBO Max. Aquí te mostramos los distintos horarios.

• USA: 9:00 PM ET / 6:00 PM PT

• México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 7:00 PM

• Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 8:00 PM

• Bolivia, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Chile: 9:00 PM

• Argentina, Paraguay, Uruguay: 10:00 PM

• España: 3:00 AM del lunes 19 de abril

¿DE QUÉ TRATARÁ EL EPISODIO 2 DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE THE LAST OF US?

Aunque el pueblo de Jackson parece haber prosperado durante años, el final del estreno de la segunda temporada de “The Last of Us“ insinúa que todo está a punto de desmoronarse. Muchos habitantes saben cómo lidiar fácilmente con los infectados, pero el final del episodio 1 de la segunda temporada muestra el hongo Cordyceps en las tuberías de Jackson, lo que causará graves problemas.

Además, Abby y su grupo llegaron a Jackson años después de jurar venganza contra Joel. En el estreno de la segunda temporada, Abby promete matar a Joel. Por lo tanto, ahora que ha llegado a Jackson, es probable que Abby y su grupo se enfrenten a personajes como Joel y Ellie en el episodio 2 de la segunda temporada.

Una vez que el hongo Cordyceps se alberga en el cuerpo humano, transforma a sus víctimas en "The Last of Us" (Foto: PlayStation Productions / Sony Pictures Television / Naughty Dog / The Mighty Mint / Word Games) ×

¿CUÁNTOS EPISODIOS LE QUEDAN A LA SEGUNDA TEMPORADA DE THE LAST OF US?

Si bien la segunda temporada de “The Last of Us” acaba de comenzar, cuenta con menos episodios que la primera temporada de la serie. Mientras que la primera temporada tuvo nueve episodios, la segunda solo tendrá siete.

Esto se debe a que los eventos del videojuego The Last of Us Parte II se adaptarán a lo largo de varias temporadas. Si bien no se ha revelado el título de los próximos episodios de la segunda temporada, puedes ver calendario de lanzamientos de la temporada:

Episodio Fecha de lanzamiento “Días futuros” 13 de abril de 2025 Por confirmar 20 de abril de 2025 Por confirmar 27 de abril de 2025 Por confirmar 4 de mayo de 2025 Por confirmar 11 de mayo de 2025 Por confirmar 18 de mayo de 2025 Por confirmar 25 de mayo de 2025