Desde que Abby Richardson apareció en el estreno de la temporada 2 de “The Last of Us”, los fanáticos del juego que ven la serie sabían lo que pasaría. El último episodio liberado de la serie de HBO (“Throught the Valley”) nos mostró una de las escenas más crudas e impactantes con Joel como protagonista. (atención a los spoilers).

En el segundo episodio de la temporada 2 de “The Last of Us”, Joel -interpretado por Pedro Pascal- muere a manos de Abby, bajo la atenta mirada de Ellie. Esta es una de las escenas más importante de la historia y fiel al relato del juego, la serie entra en detalles en la forma como el personaje principal pierde la vida.

La muerte de Joel marcará más a fondo el desarrollo de Ellie y el deseo de venganza contra Abby. Esta situación también ha dejado dudas entre los fanáticos, pues no saben si volverán a ver a Pedro Pascal en la serie. Si bien es claro que su personaje dejó de existir, esto no quita la posibilidad de que no aparezca de alguna forma en “The Last of Us”.

¿PEDRO PASCAL VOLVERÁ A APARECER EN MÁS EPISODIOS?

De acuerdo a diversos medios, Pedro Pascal seguirá siendo parte de la serie y, por ende, apareciendo en los próximos capítulos. ¿Cómo es eso posible? Esto debido al recurso de los flashbacks y los sueños de Ellie, que también son parte del juego. La serie está basándose en eso, por lo que no es descabellado pensar que Joel aparecerá en los recuerdos de Ellie.

Es importante recordar que hay un lapso de cinco años entre la primera y segunda temporada de la serie, por lo que hay varios vacíos que Joel deja. Lo más seguro es que poco a poco estos recuerdos y recursos aparezcan en pantalla para entender mucho más el contexto. Por ejemplo, del porqué se quebró la relación con Ellie y qué tuvo que ver Joel con la muerte de Eugene, el esposo de la terapeuta.

¿CUÁNDO SE ESTRENA CADA EPISODIO DE “THE LAST OF US”?

La segunda temporada de “The Last of Us” contará con siete episodios. Aquí te decimos las fechas de cada capítulo de la serie de HBO Max:

Episodio 1: Domingo 13 de abril (Future Days)

Domingo 13 de abril (Future Days) Episodio 2: Domingo 20 de abril (Throught the Valley)

Domingo 20 de abril (Throught the Valley) Episodio 3: Domingo 27 de abril

Domingo 27 de abril Episodio 4: Domingo 4 de mayo

Domingo 4 de mayo Episodio 5: Domingo 11 de mayo

Domingo 11 de mayo Episodio 6: Domingo 18 de mayo

Domingo 18 de mayo Episodio 7: Domingo 25 de mayo