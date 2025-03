Las redadas migratorias que realiza el Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) vienen siendo muy cuestionadas por las personas que apoyan a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. En especial, debido a las cuestionadas prácticas de los agentes para detener a las personas sin estatus migratorio.

El más reciente caso llevó a la detención de un joven venezolano de 22 años que se acercó a la oficina del ICE para firmar unos documentos, sin imaginar que sería apresado y su destino podría llevarlo a la megaprisión para terroristas en El Salvador. Esta es su historia.

Jorge Reinaldo Molleda, el joven venezolano de 22 años detenido por ICE. (Foto: Proyecto de Educación sobre los Derechos de los Trabajadores de Voz)

EL CASO DE JORGE MOLLEDA

Jorge Reinaldo Molleda, un solicitante de asilo venezolano, se encuentra detenido por ICE después de recibir una llamada de la agencia, pidiéndole que se presentara al día siguiente para firmar unos documentos, informó Karla Castañeda, directora ejecutiva del Proyecto de Educación sobre los Derechos de los Trabajadores de Voz, a Newsweek.

Cuando el joven llegó a las oficinas, el 20 de febrero, se le informó que su caso estaba siendo sometido a una “redeterminación de custodía”, lo que derivó en su detención en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma, Washington. “Tiene mucho miedo de que lo envíen a El Salvador”, dijo Karla Castañeda a Newsweek.

Castañeda, quien ha trabajado con Molleda en el proyecto de derechos de los trabajadores en Portland, aseguró que ICE ha estado incurriendo en estos “registros irregulares”, una táctica que consiste en llamar a las personas con casos de solicitud de asilos con el pretexto del papeleo rutinario y así detenerlos.

“ICE lo llamó y le dijo: ‘Oye, solo necesito que vengas a firmar un par de papeles y ya estarás listo’. Aquí en Portland, así es como han estado deteniendo a la gente”, contó Castaneda. “Llaman a las personas que necesitan presentarse y les dicen que deben hacer algo, pero luego terminan deteniéndolas”, agregó.

Newsweek se contactó con Molleda, quien expresó su gratitud por el apoyo que viene recibiendo en estos momentos. “Quiero agradecer a Dios por darme paz en medio de todo esto. También a todos por el apoyo que me han brindado, estos mensajes de aliento me hacen sentir que tengo a alguien a mi lado a pesar de que toda mi familia está tan lejos”, dijo.

La familia de Molleda en Venezuela sigue profundamente preocupada por su seguridad, afirmó Castañeda. “Tiene mucho miedo, y su familia en Venezuela me llama y me pregunta: ‘¿Es mejor que se las arregle solo? No queremos que desaparezca, y tengo que asegurarles constantemente que debemos luchar por él. Y tengo que asegurarle constantemente a Jorge que no podemos rendirnos’”, señaló.

ERA UN CIUDADANO MODELO

Desde que llegó a Estados Unidos, Molleda se había involucrado en su comunidad, era miembro de la iglesia y participó en varias iniciativas lideradas por la comunidad. Desde marzo del año pasado, integró el Proyecto de Educación sobre los Derechos de los Trabajadores de Voz, donde ha participado en programas de liderazgo y capacitación laboral.

“ICE ahora está actuando como si no hubiera ley”, lamentó Castaneda. “Están apuntando a la gente morena y a la gente negra; él quiere un país donde la gente blanca esté en control, y por lo tanto creo firmemente que está apuntando a los inmigrantes y particularmente a los inmigrantes de color”, comentó.

Los centros de detención de ICE tienen condiciones que han sido cuestionadas por activistas.