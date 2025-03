Las redadas migratorias continúan siendo una constante en la administración Trump, como parte de sus promesas de campaña de realizar la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Y aunque el presidente Donald Trump ha sostenido que estas acciones están dirigidas a personas con antecedentes penales, en las últimas semanas se han reportado casos de detención a inmigrantes con documentación válida y sin récord criminal.

El más reciente tiene que ver con una anciana de 64 años con Green Card, pero que fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Se trata de Lewelyn Dixon, una residente permanente que emigró al país desde Filipinas hace 50 años y se encuentra en un centro de detención, según mencionó su sobrina Emily Cristobal a Newsweek.

Los centros de detención de ICE tienen condiciones que han sido cuestionadas por activistas.

¿CÓMO ASÍ SE PRODUJO SU DETENCIÓN?

De acuerdo a declaraciones de la sobrina, su tía Lyn, como la llama, fue detenida por la Patrulla Fronteriza de Aduanas el 28 de febrero, cuando se encontraba retenida en el aeropuerto SEA-TAC. Ella regresaba de un viaje a Filipinas, sostiene Emily Cristobal. El 2 de marzo, Dixon fue transferids al Centro de Detención del ICE del Noroeste. El Centro de Procesamiento del ICE del Noroeste (NWIPC), propiedad privada del Grupo GEO, alberga a más de 1500 detenidos y está abierto desde 2004.

Emily Cristóbal afirmó que su familia no ha recibido información alguna del ICE sobre el motivo de la detención de su tía, pero sí que sus familiares han podido visitar a su tía en el centro donde se encuentra. Su primera audiencia está fijada para el 17 de julio, aunque su abogado está presionando para adelantar la audiencia.

Justamente, Benjamin Osorio -abogado de Dixon- declaró a Newsweek que su patrocinada tiene “una sola condena en 2001 que ha generado todo el problema”. La anciana tiene una condena no violenta por malversación de fondos, por la que recibió 30 días en un centro de reinserción social y una multa de $6.400 dólares. “Nunca se le ordenó cumplir ninguna condena activa en una cárcel o prisión. Fue el viaje lo que desencadenó el problema y, si no hubiera viajado, no sería deportada de Estados Unidos”, dijo su abogado.

Osorio señaló que ella ha viajado fuera de Estados Unidos con anterioridad y “no ha sido un problema porque se encuentra en una situación legal extraña: es inadmisible y elegible para naturalizarse. Antes, esto no era algo típico de verse, detener a una mujer de 64 años”, dijo su abogado, quien además explicó que los extranjeros en los puertos de entrada al país, incluidos los aeropuertos, pueden clasificarse como “residente que regresa” o “extranjero que llega”, lo cual los lleva a detención obligatoria.

“Dixon no es elegible para fianza, pero el ICE podría optar por concederle la libertad condicional. Sin embargo, la libertad condicional está prácticamente extinta hoy en día”, agregó Osorio.

La anciana, que espera su primera audiencia, trabaja actualmente en la Universidad de Washington y su familia está preocupada también por las consecuencias que podría generar este hecho en su puesto laboral.

ICE está capturando a muchas personas con redadas en diferentes ciudades de Estados Unidos (Foto: AFP)