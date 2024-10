¿Sabías que tus billetes podrían ser considerados inválidos? En Estados Unidos, los bancos, los cajeros automáticos y los comercios dejarán de recibir billetes de $20 que no se encuentren en condiciones adecuadas o que no cumplan con los criterios de durabilidad. Esta regulación afecta a billetes deteriorados o con manchas en la figura del personaje, así como a varias series antiguas que ya no cumplen con los estándares de seguridad requeridos.

¿Alguna vez has tenido problemas con la recepción de tus billetes? La medida fue anunciada por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de USA, las cuales han unido fuerzas para modernizar el sistema monetario de todo el país.

Los ejemplares de US$20 serán algunos de los ejemplares rechazados en USA (Foto: Pexels)

En ese sentido, se han incluido a ciertos billetes antiguos, los cuales no cuentan con las características de seguridad necesarias. ¿Cuáles son algunos de estos ejemplares? Pues, los billetes de US$20.

LOS BILLETES DE US$20 QUE NO SERÁN RECIBIDOS POR CAJEROS Y BANCOS: ¿CUÁL ES LA RAZÓN DE ESTA MEDIDA?

Antes debes de tener en cuenta que, de acuerdo a los nuevos estándares de seguridad, todo billete de dólar debe contar ciertos estándares:

Marcas de agua : Incorporadas para verificar la autenticidad del billete al observarlo a contraluz.

: Incorporadas para verificar la autenticidad del billete al observarlo a contraluz. Tiras de seguridad : Hilos incrustados en el papel que son visibles bajo luz ultravioleta.

: Hilos incrustados en el papel que son visibles bajo luz ultravioleta. Cambios de color: Elementos que cambian de tono según el ángulo de visión, dificultando la falsificación.

Aunque los billetes de series anteriores seguirán siendo válidos, a partir de la fecha establecida los bancos y otras instituciones no los recibirán. Esto significa que los usuarios que todavía posean estos billetes tendrán que cambiarlos por los nuevos, ya sea a través de su banco o directamente en la Reserva Federal.

Si bien esta decisión podría generar inconvenientes temporales, las autoridades sostienen que la eliminación de billetes antiguos es esencial para preservar la integridad del sistema financiero y luchar contra la falsificación. Las entidades bancarias están preparando a los usuarios para esta transición, proporcionando información sobre las fechas límite y los pasos requeridos para canjear los billetes que no serán aceptados.

Las nuevas medidas afectarían a los billetes con denominación de US$20 (Foto: Pexels)

Cabe precisar que retirar los billetes de US$20 que presenten deterioro o sean de series previas es una muestra del esfuerzo de Estados Unidos por modernizar su sistema monetario. Esta medida refleja el compromiso del país con la seguridad y la efectividad en las transacciones financieras, adaptándose a las tecnologías contemporáneas.

¿ESTADOS UNIDOS LANZARÁ NUEVOS BILLETES? LISTADO DE LOS NUEVOS EJEMPLARES

Los próximos lanzamientos podrían tener un impacto en la validez de los billetes más antiguos en las operaciones cotidianas, generando que las unidades más antiguas dejen de tener validez para algún tipo de transacción. A continuación, la fecha estimada de los próximos billete que estarán en circulación: