Muchas personas del mundo, para poder entrar a Estados Unidos de manera legal, necesitan una visa. En ese sentido, la visa B1/B2 acaba siendo una de las más solicitadas. El tema es que así como te brinda el permiso para hacer ciertas cosas en territorio estadounidense, también te prohíbe algunas actividades. Si quieres conocer cuáles son, esta nota es perfecta para ti.

¿Qué es la visa B1/B2?

Antes de ir de lleno al asunto, te comento que la visa B1/B2 es una visa de no inmigrante para ingresar temporalmente a USA. Está compuesta por B1 (negocios) y B2 (turismo), y puede llegar a tener una vigencia de hasta 10 años, permitiendo, por lo general, estancias de hasta seis meses por entrada.

Por lo general, un ciudadano extranjero que desee viajar a Estados Unidos debe obtener primero una visa. La más común es la visa B1/B2. (Foto: adrian825 / iStock) / adrian825

El tema es que el tener la visa B1/B2 no significa que puedes hacer todo lo que quieras en Estados Unidos. Hay cosas que puedes realizar, pero también hay cosas que están prohibidas, según lo ha indicado la web oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A continuación, vamos a profundizar bien todo esto.

Las visas de visitante son visas de no inmigrante para personas que desean ingresar a Estados Unidos temporalmente por negocios (visa B1), por turismo (visa B2) o por una combinación de ambos propósitos (visa B1/B2). (Foto: BanarTABS / iStock) / BanarTABS

¿Qué está permitido hacer teniendo la visa B1/B2?

En la categoría B1 (negocios):

Consultar con socios comerciales.

Asistir a una convención o conferencia científica, educativa, profesional o empresarial.

Liquidar una herencia.

Negociar un contrato.

En la categoría B2 (turismo):

Tomar vacaciones.

Realizar compras personales.

Visitar parques temáticos, playas, museos y destinos turísticos.

Visitar amigos o familiares.

Participar en eventos sociales organizados por organizaciones fraternales, sociales o de servicio.

Competir como aficionado(a) en concursos sin pago.

Inscribirse en un curso de estudio recreativo corto. No para obtener créditos para un título (por ejemplo, una clase de cocina de dos días durante las vacaciones).

Recibir tratamiento médico.

Actividades prohibidas con la visa B1/B2

Trabajar en Estados Unidos. No se puede recibir pagos por servicios prestados. Esto incluye laborar como periodista extranjero, en radio, cine, periodismo impreso u otros medios de información.

Tener actuaciones pagadas, o cualquier actuación profesional ante un público que paga.

Estudiar en programas académicos (cursos que otorguen créditos o títulos).

Llegar como miembro de la tripulación de un barco o aeronave.

Permanecer más tiempo del autorizado.

Establecer residencia permanente.

Comprar productos a gran escala.

Violaciones legales graves, como manejar bajo los efectos del alcohol, portar drogas ilegales, armas o explosivos, no declarar más de $10 mil dólares al cruzar la frontera, etc.

Ten en cuenta que el realizar las actividades prohibidas con la visa B1/B2 podría causar la cancelación inmediata de la visa, la deportación, la prohibición de entrada futura a EE.UU. y el rechazo automático de nuevas solicitudes de visa.

