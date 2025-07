Comprar casa en Estados Unidos no es tarea fácil, eso ya lo sabemos. Uno de los mayores obstáculos fue el famoso “enganche” o down payment. Aunque tengas ingresos estables y buena planificación, reunir esa cantidad de dinero inicial puede convertirse en una muralla difícil de escalar.

Pero en el condado de Cook, en Illinois, existe un programa de asistencia que otorga hasta US$25,000 para ayudarte a comprar una vivienda. Y no, no es un mito ni un programa exclusivo para ciertos grupos: hay miles de personas que podrían calificar sin siquiera saberlo. Así que aquí te explico todo con lujo de detalle.

En Estados Unidos los precios de las casas están por las nubes (Foto: Freepik)

¿DE QUÉ SE TRATA ESTE BONO DE HASTA $25,000?

Este beneficio forma parte de un programa de asistencia para el pago inicial, lanzado por el gobierno del Condado de Cook. Sí, justo ahí donde está Chicago y buena parte de su área metropolitana. Lo que hace es ayudarte a cubrir no solo el enganche, sino también otros gastos como los costos de cierre e incluso reducir el monto total de tu hipoteca.

El monto máximo que podrías recibir es de US$25,000 dólares o el 5% del precio de venta de la casa, lo que sea menor. Es decir, si la propiedad cuesta US$400,000, podrías recibir hasta los $20,000 (que es el 5%). Pero si cuesta menos, el porcentaje se ajusta.

¿QUIÉN PUEDE APLICAR A ESTA AYUDA?

Si estás pensando en mudarte o establecerte en el condado de Cook, y cumples con algunos requisitos clave, podrías ser uno de los beneficiados. Aquí te los detallo, porque no son nada del otro mundo:

Tener un puntaje de crédito mínimo de 620.

Contar con ingresos anuales que no superen el 120% del ingreso medio del área. Por ejemplo, una familia de cuatro no debe ganar más de US$143,880 dólares al año.

Comprar una propiedad de una o dos unidades que usarás como residencia principal.

Mantener una relación deuda-ingreso (DTI) por debajo del 50%.

Completar un curso aprobado por HUD si no has sido propietario en los últimos tres años.

¿Y ES UN PRÉSTAMO O UN REGALO?

Técnicamente, se trata de un préstamo condonable, lo que significa que no lo tienes que pagar si cumples con ciertos requisitos, como vivir en la propiedad durante al menos cinco años. En otras palabras, si compras la casa y la haces tu hogar, ese dinero termina siendo prácticamente un regalo.

Este detalle es fundamental porque no te genera una deuda adicional ni te complica el proceso hipotecario. Al contrario, lo hace más accesible.

¿POR QUÉ LANZARON ESTE PROGRAMA?

La presidenta del condado, Toni Preckwinkle, lo explicó de una manera muy clara: “Ser propietario de una vivienda ha sido durante mucho tiempo un pilar del sueño americano, pero hoy en día, el aumento de los precios y las tasas de interés ha dificultado más que nunca ahorrar para el enganche”.

Y tiene toda la razón. Hoy por hoy, las tasas hipotecarias a 30 años están cerca del 6.88%, según datos recientes. Eso hace que incluso personas con buen historial crediticio y empleo estable tengan dificultades para dar ese primer paso hacia la propiedad.

Comprar una casa en Estados Unidos puede ser una meta muy complicada de cumplir debido a los precios tan altos (Foto: Freepik)

¿DÓNDE PUEDES OBTENER MÁS INFORMACIÓN O APLICAR?

Si crees que cumples con los requisitos —o conoces a alguien que los cumple—, te recomiendo acercarte a una entidad de vivienda aprobada por HUD o visitar el sitio web oficial del Condado de Cook. Ahí te guiarán paso a paso, y también podrás inscribirte en el curso obligatorio si nunca has comprado una casa o no lo has hecho en los últimos tres años.

En un momento donde todo parece cuesta arriba, este tipo de asistencia es como una mano amiga que te empuja hacia adelante. Y sí, podría ser ese empujón final que te faltaba para dejar de rentar y convertirte, por fin, en dueño de tu propia casa.

