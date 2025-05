El 15 de abril de 2025 marcó el cierre definitivo para reclamar cualquier cheque de estímulo federal pendiente en Estados Unidos. Esta fecha no solo representó el fin de la temporada fiscal, sino también la última oportunidad que los contribuyentes tenían para solicitar pagos a través del Crédito de Recuperación de Reembolso. Hoy, esa ventana está oficialmente cerrada.

YA NO ES POSIBLE RECLAMAR LOS CHEQUES DE ESTÍMULO PASADOS

Según las reglas del Servicio de Rentas Internas (IRS), los pagos de estímulo relacionados con la pandemia de Covid-19 ya no están disponibles. Estos cheques, emitidos entre 2020 y 2021, tenían un plazo de hasta tres años para ser reclamados. Si no lo hiciste a tiempo, ya no hay vuelta atrás, incluso si solicitaste una prórroga para declarar tus impuestos.

Los detalles fueron claros desde el inicio: el primer cheque de estímulo fue distribuido en la primavera de 2020, el segundo antes del 15 de enero de 2021 y el tercero entre marzo y diciembre del mismo año. Pasado el límite de tiempo establecido por ley, cualquier monto no reclamado regresa directamente al presupuesto del Departamento del Tesoro.

Ya se cerró oficialmente la ventana para reclamar cualquier cheque de estímulo federal pendiente en Estados Unidos (Foto: Freepik) ×

¿PODRÍA HABER UN NUEVO CHEQUE DE ESTÍMULO EN 2025?

Ante este cierre, una nueva pregunta ha comenzado a rondar entre millones de personas: ¿habrá otro cheque de estímulo en 2025? El interés creció tras unas declaraciones recientes del presidente Donald Trump, quien mencionó la posibilidad de utilizar fondos del Departamento de Eficiencia (DOGE) para ofrecer reembolsos a los contribuyentes.

Aunque todavía no se trata de una propuesta oficial, el presidente dejó claro que estaría dispuesto a debatir el tema. “Estamos viendo formas responsables de ayudar a las familias trabajadoras sin incrementar la deuda nacional”, habría dicho. Esta apertura ha mantenido viva la esperanza de un nuevo cheque, aunque por ahora, no existe un proyecto formal en el Congreso que lo respalde.

En redes sociales y ciertos portales, han comenzado a circular rumores sobre montos específicos o fechas para un posible nuevo pago. Sin embargo, hasta la fecha, el IRS no ha emitido ninguna confirmación ni se ha registrado ninguna legislación en curso relacionada con nuevos estímulos económicos federales.

¡No te pierdas los temas de interés en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp aquí.