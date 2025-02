La campaña para deportar a los inmigrantes ilegales sigue en marcha y cada vez son más los extranjeros sin papeles en regla que son regresados a sus países de origen. Si bien, la administración de Donald Trump busca sacar a todos los indocumentados que se encuentren en Estados Unidos, hay algunos condados y estados donde hallarlos ha sido un poco complicado; por ello, se están emprendiendo redadas para arrestarlos. Una de ellas será en Los Ángeles, donde los migrantes viven en alerta y atemorizados. A continuación, te contamos cómo estas personas enfrentan esta crítica situación.

La administración Trump ha comenzado a utilizar aviones militares para subrayar su determinación de deportar a inmigrantes indocumentados (Foto: Michael Graf / US ARMY / AFP)

POSIBLES REDADAS DEL ICE EN LOS ÁNGELES HACEN QUE INMIGRANTES VIVAN ATEMORIZADOS Y EN ALERTA

Aunque las intervenciones por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están dirigidas a los indocumentados, los residentes extranjeros legales también se encuentran en alerta, pues temen que igual los detengan. Cabe mencionar que tras la filtración de documentos, se supo de la realización de una operación encubierta federal a fines de febrero en Los Ángeles.

Esta situación ha llevado a que los inmigrantes, tanto sin y con papeles en regla, no quieran salir de sus viviendas, ni para hacer comprar, trasladarse en transporte público, ir a las iglesias e incluso dirigirse a sus centros de trabajo o llevar a sus hijos a las escuelas. Como se recuerda, se autorizó a los agentes ingresar a lugares sensibles (colegios, centros de culto y hospitales) para detener a los ilegales.

Lorena Sánchez, hija de inmigrantes mexicanos, señaló a New York Post que todos viven en incertidumbre: “La sensación general es que, ya sea legal o no, todo el mundo tiene miedo. Nuestros clientes se preguntan: ‘¿Qué pasa si me detienen? Estoy en libertad condicional’. Pueden detenerte a ti, a tus hijos o a tus vecinos”.

El Comando de Transporte de los EE. UU. apoya los vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas proporcionando un puente aéreo militar, Fort Bliss, Texas, el 10 de febrero de 2025 (Foto: Sgt. Griffin Payne / US ARMY / AFP)

Aunque algunos saben que su situación legal es mejor que muchos, igual no saben qué pasará con el resto de sus seres queridos y amigos, pues no quieren perder a ninguno de sus integrantes.

A raíz de esta situación, los más afectados han sido los negocios latinos ubicados en la ciudad de Los Ángeles, ya que lucen vacíos, pues no todos salen a realizar sus compras como d costumbre.

Por su parte, una ciudadana mexicana-estadounidense, identificada como Jane B., señaló a The Post que sus amigos y vecinos cambiaron sus rutinas para no ser encontrados por el ICE.

Los estudiantes se reúnen frente al Ayuntamiento de Los Ángeles para protestar contra el presidente estadounidense Donald Trump y por los derechos de los inmigrantes en Los Ángeles, California, el 5 de febrero de 2025 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)