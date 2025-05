Muchas personas de Estados Unidos se han convertido en ganadoras del Mega Millions. El último viernes 23 de mayo, alguien de California se sumó a ese grupo. Todo a raíz de haber ganado $47,355 en el juego de lotería. Si bien no puedo brindarte su nombre, sí estoy en la capacidad de darte a conocer en qué local del mencionado estado compró su boleto de la suerte. ¿Quieres conocer el lugar? Prepárate para recibir el dato.

Con el fin de darte la información más completa posible, te cuento que en el sorteo de la mencionada fecha, los números ganadores fueron 7, 18, 40, 55, 68 y la Mega Ball fue 18. De todos ellos, el/la protagonista de esta historia, acertó los cuatro primeros, la Mega Ball y, además, su ticket tenía el multiplicador 5x. Es por esa razón que terminó ganando el ya indicado monto.

The Sacramento Bee, citando a la Lotería de California, informó lo que te he comentado arriba. Pero no solo eso. También dio a conocer que el boleto ganador fue vendido en un supermercado Lucky en Napa, que está a unas 50 millas al noreste de San Francisco. Si es que estás cerca de dicho establecimiento, podrías visitarlo para probar suerte ahí.

Puedes jugar en el Mega Millions en 47 localidades: 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: JIM WATSON / AFP vía Getty Images)

Habiéndote compartido toda esa información, te recalco que este martes 27 de mayo hay un nuevo sorteo del Mega Millions. Para esa fecha, hay un gran premio estimado de 173 millones de dólares, con la opción en efectivo de 75.7 millones de dólares. ¿Te animas a participar?

Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images)

¿Cuánto cuestan los boletos del Mega Millions?

El 5 de abril de 2025 empezó una nueva era del Mega Millions. A partir de esa fecha, cada boleto del juego pasó a costar $5. Dicho aumento (antes costaba $2), según la página web de la lotería, vino con “mejores probabilidades de ganar el premio mayor y premios mejorados en todas las categorías gracias al multiplicador incluido (2X, 3X, 4X, 5X y 10X)”.