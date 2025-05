Luego del sorteo del Powerball realizado el sábado 10 de mayo del presente año, una persona, cuyo nombre se desconoce, pero que se sabe que es de Estados Unidos, está muy feliz. Y es que participó en la lotería en dicha fecha y ganó 50 mil dólares. A raíz de ello, muchos se están preguntando en qué estado de EE.UU adquirió el boleto de la suerte. Esa información te la voy a brindar en las siguientes líneas.

Para asegurarme de que obtengas todos los datos relevantes, te comento que en el mencionado día los números ganadores fueron 5, 20, 28, 39, 42 y el Powerball fue 13. Si tú también probaste suerte en el juego, créeme que no estaría mal que vuelvas a revisar tus tickets, pues podrías ser uno de los ganadores.

¿Por qué ganó 50 mil dólares?

Si te preguntas por qué el boleto de esta nota nota acabó valiendo 50 mil dólares, te indico que, según The New 96.1, ese ticket acabó acertando cuatro de los cinco primeros números mencionados en el anterior párrafo. Además, también acertó el Powerball. Todo ello repercutió en su valor final.

No es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball. (Foto: Justin Sullivan / Getty Images)

Ahora, con respecto a en qué estado de EE.UU. fue adquirido el boleto ganador, te cuento que la citada fuente dio a conocer que fue comprado en New York, que también es conocido como ‘La Gran Manzana’ (‘The Big Apple’, en inglés). El local exacto en que compró el ticket no te lo puedo mencionar, ya que esa información, por el momento, no ha salido a la luz.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Lori Van Buren / Albany Times Union vía Getty Images)

Lo que sí te puedo señalar ahora mismo es que el próximo sorteo del Powerball es este lunes 12 de mayo. Para esta fecha, hay un gran premio estimado de 93 millones de dólares, con la opción en efectivo de 42.3 millones de dólares. ¿Te animas a participar en la lotería?