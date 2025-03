Un trabajador estatal de Texas fue despedido por negarse a cumplir una directiva de la Gobernación de dicho estado, la cual exige a los empleados eliminar los pronombres personales en la firma de sus correos electrónicos. La noticia generó todo tipo de opiniones; y como era de esperarse, Elon Musk no tardó en reaccionar a la publicación que realizó el mismo gobernador de esa jurisdicción, Greg Abbott. En los siguientes párrafos, todos los detalles de este caso.

Vale precisar que el gobernador republicano envió dicha orden, que prohíbe las prácticas de diversidad, equidad e inclusión, el 30 de enero. Días después, el 3 de febrero, entró en vigor.

El gobernador de Texas emitió su propia directiva contra la ideología de género en su estado (Foto: Daniel Leal / AFP)

UN CORREO DE ADVERTENCIA

En febrero pasado, Chelsea Buchholtz, directora de la Comisión de Bienes Raíces de Texas (TREC, por sus siglas en inglés), envió un email a los trabajadores de esta agencia para hacer una precisión sobre sus firmas cuando envíen correos.

“Saludos a todos. Fue un hermoso fin de semana en Austin y espero que hayan podido disfrutarlo… En una nota muy diferente, en base con una reciente directiva del gobernador Abbott, la agencia está modificando su formato de bloque de firma de correo electrónico de empleados eliminando los pronombres preferidos. La nueva plantilla está adjunta. Por favor, mire su firma y asegúrese de que la suya cumpla con ella. Entiendo que este cambio puede tener un impacto en los empleados y soy sensible a eso. Sin embargo, el gobernador ha ordenado a la agencia que actúe y así lo haremos”, se lee en el email a la que tuvo acceso The Guardian.

UN TRABAJADOR SE NIEGA A QUITAR EL PRONOMBRE DE GÉNERO DE SU FIRMA

Al considerar que dicha solicitud atentaba contra sus creencias personales, Frank Zamora, quien se desempeñaba en la TREC, respondió a sus supervisores y les anunció su negativa de cumplir con la directiva.

“Reconozco que mi empleador tiene el derecho de dictar la forma en que me dirijo al público. También reconozco que, en el gran esquema de las cosas, el diseño de un bloque de firma de correo electrónico es una parte bastante inocua e intrascendente de nuestras tareas diarias. Sin embargo, está claro que esta última directiva es parte de un esfuerzo más amplio para eliminar el reconocimiento de las personas no binarias, intersexuales y transgénero en todo Texas, así como para enviar el mensaje social de que estas personas no son aceptadas en este estado”, fue parte de lo que escribió.

Elon Musk no ha dudado en rechazar la ideología de género, al igual que Trump (Foto: Saul Loeb / AFP)

LO DESPIDEN DE SU TRABAJO

Después de enviar el mensaje, Zamora contó que le enviaron un “aviso de acción correctiva”, el 6 de febrero, dándole tres opciones: eliminar, renunciar o ser despedido. Él decidió conservar los pronombres y se negó a dimitir, motivo por el que fue despedido la primera semana de febrero, algo que ya imaginaba.

En una entrevista con el Austin American-Statesman, el especialista en bienes raíces señaló que la directiva “es parte de un esfuerzo más amplio para hacer que las personas LGBT+ se sientan mal recibidas en el estado de Texas”. “Ha habido múltiples ocasiones en las que me detengo y me pregunto: ‘¿Esto me está sucediendo realmente?’. Quiero decir, estamos hablando de pronombres. Que alguien sea despedido por esto, que se haya politizado y se haya convertido en un arma, no solo es ridículo, sino un poco risible”, señaló.

Frank Zamora trabajó durante tres años en la TREC, específicamente como especialista de educación. De acuerdo con las últimas evaluaciones que le hicieron a sus superiores, tenía un óptimo desempeño.

EL GOBERNADOR DE TEXAS Y ELON MUSK RESPALDAN EL DESPIDO

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X: “Un empleado estatal de Texas se negó a eliminar los pronombres de la firma de correo electrónico. Fue despedido antes del mediodía”. La decisión fue respaldada por Elon Musk, quien respondió a la publicación de Abbott con dos emojis de fuego.

Al respecto, Zamora solamente atinó a decir que todo lo que vienen realizando es para “apaciguar a los grupos que los han mantenido en el poder”.

El mensaje que escribió el gobernador de Texas sobre un trabajador que no quiso eliminar de su correo su firma con pronombres de género. Asimismo, se muestra la reacción de Elon Musk (Foto: Greg Abbott / X)