Los rumores que recorrían la Región Capital de Estados Unidos finalmente se confirmaron: Trader Joe’s abrirá una nueva tienda en Glenmont, sumándose a sus populares sucursales de Halfmoon y Colonie. La noticia ha entusiasmado a los residentes del condado de Albany, quienes pronto contarán con una opción más para hacer sus compras favoritas. A continuación, conoce dónde estará ubicado y desde cuándo abrirá sus puertas.

¿DÓNDE ESTARÁ LA NUEVA TIENDA DE TRADER JOE’S?

La tienda tendrá un espacio de 14,779 pies cuadrados en Glenmont Plaza, y estará ubicada justo en la intersección de Feura Bush Road y la Ruta 9W. La solicitud de un permiso estatal para vender cerveza presentada en diciembre fue el primer gran indicio.

Ahora, con la confirmación oficial en su sitio web, Trader Joe’s promete seguir fiel a su compromiso comunitario mediante su programa Neighborhood Shares, el cual apoya a las comunidades locales con donaciones de alimentos. Aunque no hay fecha exacta de apertura, la compañía espera inaugurar la tienda antes de que finalice 2025.

Los habitantes de Glenmont ya están especulando sobre qué productos únicos podrán encontrar. Desde sus irresistibles Everything But The Bagel hasta snacks veganos innovadores, Trader Joe’s ha cultivado una base de fanáticos leales. Con esta nueva tienda, la cadena busca aliviar la demanda creciente en la zona, y al mismo tiempo, acercarse aún más a los consumidores del área metropolitana de Albany.

Trader Joe's afirmó que su equipo está trabajando arduamente para abrir su sucursal de Glemont para fines de 2025 (Foto: EFE)

NO TODA HA SIDO CELEBRACIÓN PARA TRADER JOE’S

Junto a otras cadenas como Walmart, la compañía se ha visto obligada a retirar del mercado una serie de productos cárnicos producidos por BrucePac en Durant, Oklahoma. Este retiro afecta a 75 variedades de carne y pollo, incluidos productos populares como tiras de pechuga de pollo a la parrilla, por posibles problemas de seguridad alimentaria.

Entre los productos afectados están la ensalada de pollo al limón y rúcula, el wrap de ensalada de pollo con estragón y el wrap de pavo, con fechas de producción entre el 3 de septiembre y el 8 de octubre de 2024. Todos deben consumirse preferentemente antes de mediados de octubre de 2024, pero ahora se recomienda desecharlos por precaución.

Otras marcas afectadas incluyen productos de Fresh Express, Little Salad Bar y Marketside, todos con diversas fechas de caducidad anteriores a mediados de octubre. Si tienes alguno de estos productos en tu refrigerador o congelador, es mejor revisarlos cuidadosamente y descartarlos si coinciden con las fechas indicadas.

Aunque la noticia del retiro ha generado inquietud, también ha demostrado la rapidez con la que Trader Joe’s responde ante potenciales riesgos para sus consumidores. La transparencia en la información y la colaboración con las autoridades sanitarias han sido claves para mantener la confianza del público en la marca.