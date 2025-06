En las salas de las cortes de inmigración de Estados Unidos, un escenario cada vez más angustiante se repite: inmigrantes sin permiso legal que asisten a sus audiencias programadas se enfrentan a un destino que nadie desearía. Lo que debería ser una oportunidad para regularizar su estatus o al menos exponer su situación legal, se convierte, de pronto, en la antesala de su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

AGENTES DE ICE LOS ARRESTAN TRAS AUDIENCIAS

Una escena desgarradora se vio en San Antonio, Texas, donde se reporta que madres con hijos menores fueron arrestadas apenas salieron de la corte. Sus casos, en muchos de estos casos, fueron desestimados o pospuestos, lo que debería haber significado un alivio o al menos un paso adelante. Pero afuera, los agentes de ICE estaban listos para actuar, transformando la esperanza en una pesadilla legal y emocional.

Un video compartido por Univision San Antonio retrata este drama de manera estremecedora: un niño, con el rostro desencajado, consolaba a su madre mientras la subían a una unidad de detención de ICE. “Tranquila, ma. Aquí estoy yo”, le susurraba, aferrado a la frágil idea de que su abrazo podría protegerla. En ese instante, la dureza del sistema migratorio se hizo carne y hueso en las lágrimas de un niño.

ABOGADA DE INMIGRACIÓN PIDE A LOS INMIGRANTES QUE SEAN PRECAVIDOS

Ante este panorama, la abogada de inmigración Keishla McFarlane advirtió que dejar de asistir a las audiencias judiciales no es la solución. Aunque el miedo a ser arrestado es real y justificado, no comparecer podría empeorar la situación de los inmigrantes al imponer automáticamente una orden de deportación en su expediente. “No asistir tampoco es la solución”, insistió McFarlane en una entrevista con KSAT, afiliada de ABC News en San Antonio.

El drama se intensifica con la denuncia de McFarlane sobre lo que parece ser un círculo vicioso: “Lo que hemos estado viendo, y les ha sucedido a algunos de mis clientes, es que cuando vamos a los tribunales, el abogado del gobierno ofrece desestimar el caso”, explicó. “Entonces, interviene el ICE”. Para muchos, este procedimiento se siente como una trampa cuidadosamente tendida que se cierra en cuanto la puerta de la corte se abre.

La legalidad de estas detenciones, según McFarlane, es turbia y confusa. Para algunas personas, explicó, ICE actúa dentro de sus atribuciones legales, pero para otras, el proceso es más complejo. Las dudas sobre si califican para la deportación acelerada alimentan un clima de temor e incertidumbre que paraliza a comunidades enteras. “Todos están muy asustados por lo que está sucediendo”, añadió la abogada, visiblemente afectada por la situación de sus clientes.

El jueves, la misma estación KSAT fue testigo de la detención de más de cinco personas que salían de la Corte de Inmigración de San Antonio. La propia McFarlane subrayó que ya se están presentando demandas que cuestionan la legalidad de estos arrestos, mientras el miedo se multiplica y las familias quedan atrapadas en un limbo legal del que es difícil escapar.

