Si eres de los que disfrutan aprovechar las rebajas de fin de temporada o las liquidaciones por cierre de tiendas, esta es la oportunidad que no puedes dejar pasar. En los últimos días, hemos visto cómo grandes cadenas como Big Lots, Macy’s, Kohl’s, Party City, Joann, Dollar General, y muchas más están ofreciendo descuentos impresionantes antes de bajar la cortina de sus locales. Sin embargo, es importante que estés al tanto de que algunas de estas liquidaciones están llegando a su fin. Si tienes en mente alguna tienda en particular, te recomiendo que no pierdas tiempo y te acerques lo antes posible, ya que las fechas de cierre se acercan rápidamente.

Es cierto que la situación de estas tiendas refleja una tendencia preocupante en el comercio minorista, con más de 15,000 cierres de tiendas esperados para este año. A veces, las liquidaciones pueden ser una excelente oportunidad para conseguir grandes ofertas, pero también es clave estar informado sobre los plazos y las condiciones, para evitar sorpresas desagradables. Aquí te cuento más sobre las últimas liquidaciones que debes aprovechar antes de que desaparezcan.

BIG LOTS: ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA UN BUEN DESCUENTO

Si has estado pensando en hacerte con artículos para el hogar o muebles a precios bajos, Big Lots es una de las opciones más atractivas. Después de que la cadena se declarara en bancarrota bajo el Capítulo 11, las ventas de liquidación han estado en marcha, y según su página de Facebook, las tiendas están en su “último fin de semana”, ¡con descuentos hasta agotar existencias! Aunque la mayoría de las tiendas están cerrando, se espera que unas 200 de ellas reabran bajo un nuevo propietario. Si alguna tienda cerca de ti sigue abierta, aprovecha esta última oportunidad para llevarte productos a precios rebajados antes de que se cierre definitivamente.

MACY’S: DESCUENTOS DE HASTA EL 80% EN ALGUNAS UBICACIONES

La cadena de grandes almacenes Macy’s está atravesando una etapa de reestructuración, y como parte de su plan de reducción de tiendas, cerrará 66 sucursales este 2025. Las liquidaciones, que comenzaron a principios de enero, están ofreciendo descuentos de hasta el 80% en ciertos artículos, dependiendo de la tienda. Sin embargo, debes estar atento, ya que las liquidaciones suelen durar entre 8 y 12 semanas, y las tiendas de menor tamaño y galerías de muebles están en las etapas finales. Si alguna de las tiendas que cierran este año está cerca de ti, es un buen momento para visitar y llevarte algo a un precio increíble.

Macy's ha tenido que tomar algunas medidas debido a sus pérdidas económicas (Foto: AFP)

KOHL’S: CIERRES SELECTIVOS, PERO AÚN CON OPORTUNIDADES

Aunque Kohl’s sigue siendo una de las cadenas más grandes de Estados Unidos, ha decidido cerrar 27 de sus tiendas de bajo rendimiento para abril de 2025. Si bien estos cierres representan solo un pequeño porcentaje de sus tiendas, las ofertas están comenzando en algunas ubicaciones. Si te gustan las ofertas en ropa, accesorios o artículos para el hogar, te sugiero que te acerques a alguna de las tiendas en liquidación. Los descuentos pueden ser significativos, especialmente si tienes una tienda que ya está en la fase final de liquidación.

El plan para Kohl’s es claro: escuchar a los clientes, simplificar la experiencia de compra y ofrecer valor real mediante promociones atractivas (Foto: AFP)

PARTY CITY: CIERRE TOTAL Y LIQUIDACIÓN MASIVA

Si necesitas artículos para fiestas o decoraciones, Party City es el lugar donde debes ir ahora. La empresa anunció en diciembre su decisión de cerrar todas sus tiendas, y actualmente las liquidaciones están en sus “últimas dos semanas”, con descuentos de hasta el 80%. Tras casi 40 años en el negocio, la cadena de artículos para fiestas se despide, y si no quieres quedarte sin nada, te recomiendo que busques la tienda más cercana que aún esté operando. Aprovecha los últimos días para conseguir lo que necesitas antes de que cierre para siempre.

JOANN: LIQUIDACIÓN POR CIERRE

Joann, la conocida cadena de tiendas de manualidades y artículos de costura, también está atravesando un proceso de cierre tras declararse en quiebra. La empresa había planeado originalmente cerrar alrededor de 500 de sus 800 tiendas, pero finalmente decidió cerrar todas. Las liquidaciones están ofreciendo descuentos de hasta el 50%, pero hay que tener cuidado con sitios web fraudulentos, ya que las ventas solo están disponibles en las tiendas físicas. Si eres amante del DIY o de las manualidades, este es el momento de conseguir materiales a precios bajos, pero ten en cuenta que dejó de aceptar tarjetas de regalo a finales de febrero.

Esta cadena también se une a otras compañías que cerrarán tiendas (Foto: Joann / Instagram)

DOLLAR GENERAL: CIERRE DE TIENDAS SELECTAS

Dollar General ha anunciado que cerrará 96 de sus tiendas y convertirá algunas otras en nuevas ubicaciones de pOpshelf. Estos cierres forman parte de un proceso de reestructuración, y aunque la compañía sigue abriendo nuevas tiendas, es importante saber que algunas sucursales ya están en proceso de liquidación. Si vives cerca de una de estas tiendas y quieres aprovechar descuentos, no dudes en visitar pronto. Aunque los descuentos no son tan grandes como en otros casos, aún puedes conseguir artículos básicos a precios reducidos.

CVS Y WALGREENS: CIERRES EN MARCHA

CVS y Walgreens también están participando en esta ola de cierres de tiendas. CVS cerrará varias ubicaciones durante este año, y Walgreens seguirá una tendencia similar. Ambos minoristas han estado adaptando su modelo de negocio, y aunque las liquidaciones no son tan notorias como en otras cadenas, algunos productos pueden encontrarse a buen precio en sus tiendas de cierre.