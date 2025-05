Una verdadera pesadilla es la que viene viviendo una mujer de 65 años, después de que el Seguro Social le está reclamando la devolución de sobrepagos por casi US$70,000. Aunque algunos podrían imaginar que ella recibió conscientemente un dinero que no le correspondía, lo cierto es que se trata de un error de la misma agencia de gobierno. A continuación, lo que debes saber sobre el caso de esta viuda que podría perder su casa en Ohio, Estados Unidos.

EL ERROR DEL SSA QUE AMENAZA A UNA VIUDA

La persona de Ohio que podría perder su casa por una falla del gobierno es Ruth Podmanik, de 65 años, quien enviudó en 2012. Su drama comenzó cuando solicitó su jubilación, pero jamás imaginó que al hacerlo, todo daría un giro radical, toda vez que la Administración del Seguro Social le informó que debía devolver US$69,087.50, informó News5 Cleveland.

De acuerdo con la agencia federal, la deuda corresponde a los sobrepagos que el Seguro Social le realizó a su difunto esposo.

La mujer, residente de Sheffield Lake, señaló a News 5 Cleveland que a su pareja, Ed Podmanik, le pagaron sus beneficios cuando estuvo cinco meses sin trabajo, pero una vez que volvió a laborar, la SSA continuó enviándole cheques.

Como ambos sabían que ese dinero no les correspondía, se comunicaron con el Seguro Social. “Los llamaba constantemente. Les dijo: ‘He vuelto al trabajo. ¿Por qué me pasa esto?’. [El SSA] le respondió a mi esposo: ‘Es porque tienes leucemia’”, precisó.

A pesar de que Ed falleció en 2012, lo que más lamenta la viuda es que nunca desde la agencia de gobierno se comunicaron con ella para decirle que le pagaron de más, aunque con la respuesta que le dieron a su esposo cuando reclamó la llegada de cheques, jamás pensó que ellos iban a equivocarse y ahora notificarle de esa deuda: “No fue mi culpa. No fue culpa de mi marido el sobrepago. Fue culpa de ellos”.

Debido a esta situación, la sexagenaria no sabe qué hacer, pues no cuenta con ese dinero: “Tengo miedo. ¿Tendré que vender mi casa?”, señaló. Hasta ahora no se sabe en qué quedará su caso.

