Pese a que Donald Trump se ha mostrado más flexible en las últimas semanas respecto a las medidas que tomó contra los inmigrantes, en relación a lo radical que inició su mandato en este tema, el la Agencia Federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), continúa con diversas medidas para controlar la inmigración ilegal en los Estados Unidos. Una de las últimas, son las deportaciones con apenas 6 horas de aviso previo.

En los últimos meses, la función del ICE ha sido vital para el Gobierno de Donald Trump, no solo con la deportación de los inmigrantes ilegales, sino también con la investigación sobre delitos de tráfico de personas, armas y drogas, lo que ha permitido reconocer y capturar a delincuentes de diversas nacionalidades.

Agentes de ICE detienen miles de personas mensualmente en Estados Unidos, pero no todas terminan dentro de un vuelo de deportación (Foto: AFP)

¿Deportaciones con solo 6 horas de anticipación? La nueva medida del ICE

El ICE ahora busca una nueva medida contra los inmigrantes ilegales que han sido capturados en los Estados Unidos. Y es que ahora pretenden realizar deportaciones con un aviso previo de tan solo 24 horas o en casos urgentes con apenas 6 horas de antelación, acorde a un memorándum de la agencia.

El memorándum fue implementado el pasado 9 de julio y es todo un misterio, pues, por ejemplo, no detalla qué condiciones debe reunir uno de estos inmigrantes ilegales como para que sea informado con apenas 6 horas de antelación que será deportado a un tercer país.

Recordemos que Estados Unidos cuenta con diversas alianzas con países centroamericanos, que reciben a estos inmigrantes ilegales, como por ejemplo, El Salvador.

Por ahora, los principales inmigrantes ilegales que aún no han podido ser deportados son provenientes de China y Cuba, esto debido a que sus gobiernos no los reciben como deportados y al Gobierno de los Estados Unidos no le queda otra alternativa que deportarlos a terceros países.

Los agentes de ICE realizan redadas en diferentes ciudades de Estados Unidos (Foto: AFP)

El Gobierno de Donald Trump respalda esta medida del ICE

Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ha respaldado al 100% esta nueva medida impuesta por el ICE contra los inmigrantes ilegales que aún no han podido ser deportados a sus respectivos países de origen: “Es algo que hemos utilizado, por lo que ese memorándum es increíblemente importante para asegurarnos de que sacamos a lo peor de lo peor de nuestro país”, indicó Noem para FOX News.

En contraparte, muchos han criticado las medidas que toma el ICE contra los inmigrantes ilegales, puesto a que no existen garantías de que los derechos humanos de estos individuos sean respetados, ni que los procesos para las deportaciones se lleven a cabo de la manera correcta en el país.

El pasado 23 de junio, la Corte Suprema avaló las deportaciones de Donald Trump y dieron luz verde para que puedan continuar con sus procedimientos de deportaciones a terceros países y decidió enviar a 8 inmigrantes provenientes de México, Cuba, Laos, Myanmar y Vietnam a Sudán.