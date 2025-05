Puede que no ostente el récord de longitud, pero lo que le falta en kilómetros le sobra en misterio. La Ruta 50, que atraviesa de costa a costa Estados Unidos, se convierte en algo completamente distinto cuando llega a Nevada: una línea infinita entre desiertos y montañas, conocida como “La Carretera Más Solitaria de Estados Unidos”. Así la calificó la revista Life en 1986, advirtiendo a los viajeros: “No hay puntos de interés… no la recomendamos… salvo que confíen en sus habilidades de supervivencia”.

¿DÓNDE INICIA Y TERMINA LA RUTA 50 DE ESTADOS UNIDOS?

La Ruta 50 comienza en el corazón político del país, Washington D.C., y se extiende por más de 4,800 kilómetros hasta Sacramento, California. En su trayecto cruza montañas, llanuras, ríos y ciudades, desde los Apalaches hasta las Rocosas, pasando por el Medio Oeste agrícola. Pero es en Nevada donde el paisaje cambia drásticamente: todo se vuelve árido, remoto y enigmático.

La carretera surgió del Movimiento de Buenas Carreteras de principios de la década de 1880 (Foto: AFP)

La reacción de Nevada al apodo de “la más solitaria” no fue de molestia, sino de orgullo. El estado respondió con kits turísticos titulados “Sobreviví a la Ruta 50″, ofreciendo mapas, consejos de supervivencia y una guía de los encantos escondidos del trayecto. Porque, aunque solitaria, esta carretera también es rica en historia, cultura del viejo oeste y paisajes que roban el aliento.

Pueblos fantasmas, minas abandonadas, saloons de madera, parques estatales y hasta estaciones del Pony Express marcan el camino. En lugar de centros comerciales o estaciones de servicio cada pocos kilómetros, aquí lo que se encuentra es silencio, autenticidad, cielos infinitos y una paz que cuesta hallar en otros caminos. La Ruta 50 en Nevada es para quienes desean que el viaje sea tanto o más importante que el destino.

En su tramo por Nevada, el viaje suele tomar entre cuatro y cinco días. Algunos lo hacen para observar las estrellas en el Parque Nacional de la Gran Cuenca; otros para saborear una cerveza en uno de los saloons locales o para perderse entre leyendas de nativos americanos, buscadores de oro y carretas del siglo XIX. Aquí, el tiempo parece haberse detenido.

Su construcción comenzó a principios del siglo XX y la ruta continuó modificándose mucho después de su finalización en 1926 (Foto: AFP)

NATURALEZA E HISTORIA A LO LARGO DE LA RUTA 50

En un relato de viaje publicado en 2019, Steve y Diane Owens describen la US 50 como “una carretera increíble, con largos tramos sin pueblos, puertos de montaña elevados y curvas cerradas sin barreras”. Es un paisaje salvaje, sin adornos, donde cada kilómetro representa una prueba de paciencia y resistencia. Un escenario que exige preparación y ofrece recompensas únicas: la conexión con la naturaleza más inhóspita de América.

Durante el cruce del desierto central de Nevada, la señal de celular desaparece por completo y los servicios son escasos. Pero a cambio, el viajero recibe momentos de introspección, paisajes que parecen de otro planeta, y encuentros inesperados con la historia. Como el pueblo de Eureka, una joya escondida con su propia editorial y un teatro de ópera que parece transportado desde otra época.

