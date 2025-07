Para miles de inmigrantes en Estados Unidos, obtener la residencia permanente legal —más conocida como Green Card— representa la culminación de años de esfuerzo, sacrificio y esperanza. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este estatus no es necesariamente definitivo. Durante los primeros cinco años, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tiene la autoridad de anular la residencia si detecta ciertas irregularidades en el proceso de obtención.

LOS MOTIVOS POR LOS QUE USCIS PUEDE ANULAR LA GREEN CARD

El USCIS lo detalla en su Manual de Políticas: una persona puede ser colocada en procedimientos de rescisión de estatus si se determina que no era elegible para el ajuste en el momento de la concesión o si no habría calificado bajo ninguna otra disposición de la ley . Es decir, incluso si la tarjeta verde fue emitida, eso no garantiza que su validez no sea cuestionada posteriormente.

USCIS se encarga de administrar la inmigración legal a Estados Unidos (Foto: USCIS)

¿Y qué pasa si esto ocurre? Según la agencia, la anulación de la green card elimina automáticamente todos los privilegios de residente permanente . En la mayoría de los casos, esto significa que la persona pierde su estatus legal y queda vulnerable a un proceso de deportación, a menos que pueda probar que aún se encuentra dentro de un periodo de estadía autorizada o bajo otro estatus migratorio legal.

El procedimiento es claro, pero no menos alarmante. USCIS envía un Aviso de Intención de Rescindir (NOIR) dentro de los cinco años desde la fecha de ajuste de estatus. La persona afectada tiene derecho a responder: puede impugnar las alegaciones, aceptar las acusaciones y salir del país voluntariamente, o incluso solicitar una audiencia ante un juez de inmigración. La decisión que tome será clave para su futuro.

La Green Card permite a su titular vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos de forma permanente (Foto: Freepik)

EL PROCESO NO SOLO AFECTA AL TITULAR DIRECTO DE LA GREEN CARD

Cuando la residencia se concede a través de una petición familiar, es común que familiares derivados también obtengan beneficios. Pero si la residencia del solicitante principal es anulada, el USCIS también puede rescindir la residencia de sus familiares beneficiarios. En estos casos, cada derivado podría recibir su propio aviso de intención de rescisión.

La implicancia es grave: la rescisión no solo revoca un documento, sino que borra retroactivamente el estatus legal que una persona —y posiblemente toda su familia— había adquirido. Es como si nunca hubieran sido residentes, dejando un vacío legal que puede ser difícil de reparar y que podría poner en riesgo años de estabilidad en EE.UU.

Este tipo de medidas subraya una realidad dura pero cierta: la inmigración en Estados Unidos es una estructura legal compleja, y cualquier error, omisión o engaño en el proceso puede tener consecuencias a largo plazo. Por eso, es fundamental consultar con abogados especializados y mantener toda la documentación en regla, especialmente durante esos primeros cinco años críticos.

