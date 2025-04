Cuando uno se afianza en un nuevo país, hay muchas barreras que enfrentamos. A veces, la adaptación como inmigrantes al nuevo entorno es un proceso largo y desafiante, donde no solo se trata de entender las costumbres y normas, sino también de navegar por sistemas complejos como el de inmigración. En Estados Unidos, la burocracia relacionada con el estatus migratorio y los beneficios laborales es extensa, y el idioma se ha convertido en una de las barreras más difíciles de superar para miles de personas.

En muchos casos, los inmigrantes se encuentran con dificultades para comunicarse con las autoridades migratorias o de empleo debido a la falta de dominio del inglés. Sin embargo, existía un beneficio que, hasta hace poco, facilitaba un poco las cosas: el acceso a servicios de interpretación telefónica para poder entender y resolver problemas relacionados con su estatus . Pero, ¿y si te dijera que ese privilegio podría desaparecer muy pronto? A continuación, te cuento más sobre cómo esto podría afectar a millones de personas en el país.

USCIS dejará a millones de inmigrantes sin un apoyo fundamental (Foto: iStock)

EL FIN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE USCIS

Si no habías escuchado hablar sobre el tema, lo cierto es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) está tomando una decisión que ha levantado muchas alarmas. A partir de una directriz basada en la administración de Donald Trump, se cancelará un contrato clave que proveía servicios de traducción para los que no hablan inglés. El contrato en cuestión, gestionado por Legal Interpreting Services, Inc., había estado en vigor desde 2022, pero se ha decidido darlo por terminado. Esto quiere decir que, a partir de ahora, muchas personas que no hablan inglés ya no podrán recibir asistencia en su lengua cuando llamen al Departamento de Seguridad Nacional.

¿CÓMO AFECTARÁ ESTO A LOS INMIGRANTES?

Este cambio afecta principalmente a aquellos que necesitan acceder a información sobre programas como E-Verify y el Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE). Para quienes no lo sepan, E-Verify es utilizado por miles de empleadores en todo el país para corroborar el estatus migratorio de sus empleados. Por su parte, SAVE es un servicio usado por más de 1,100 agencias gubernamentales para determinar si una persona es elegible para recibir ciertos beneficios. Si algo sale mal o si hay errores en los registros de estos programas, la falta de un traductor podría hacer que muchos migrantes no puedan corregirlos, exponiéndolos a situaciones injustas, como perder beneficios a los que tienen derecho.

La comunidad inmigrante en Estados Unidos, en muchas ocasiones, se siente marginada por el propio Gobierno (Foto: AFP)

EL IMPACTO DE LA BARRERA DEL IDIOMA

Este tipo de medidas no son solo inconvenientes, sino que pueden ser profundamente injustas. Si alguna vez te has sentido frustrado al intentar comunicarte con una entidad en otro idioma, sabes lo difícil que es tratar de hacerte entender cuando no dominas esa lengua. Imagina tener que explicar una situación compleja relacionada con tu estatus migratorio o laboral sin la ayuda de un intérprete. Es algo que puede generar mucha ansiedad y, en muchos casos, incluso errores que pueden tardar años en corregirse.

El contrato con Legal Interpreting Services, Inc. estaba previsto a durar hasta noviembre de 2026, con un presupuesto de casi US$600,000. El objetivo de este contrato era ofrecer servicios de interpretación telefónica a las personas que llamaban a USCIS en busca de ayuda, y ahora se ha cancelado. Este cambio no solo afecta a los migrantes que no dominan el inglés, sino también a las empresas y agencias gubernamentales que dependen de este servicio para verificar la elegibilidad de los trabajadores o para resolver problemas.

Un punto crítico de esta decisión es que las bases de datos de los programas como E-Verify o SAVE no siempre están actualizadas ni son precisas. Esto significa que muchas personas se enfrentan a la posibilidad de ser incorrectamente privadas de ciertos beneficios, solo porque no pueden comunicarse eficazmente con USCIS o las agencias responsables. De acuerdo con expertos, como Adriel Orozco del American Immigration Council, la falta de servicios de interpretación podría empeorar aún más esta situación, al dificultar la corrección de errores o malentendidos en los registros.

Esta nueva medida parece ser un paso atrás en los esfuerzos por garantizar que todos, independientemente de su dominio del inglés, puedan acceder a la justicia y a los beneficios que les corresponden. Este tipo de decisiones puede hacer que los inmigrantes más vulnerables, aquellos que no tienen acceso a otros recursos como traductores privados, se queden sin la ayuda que necesitan para resolver sus problemas migratorios o laborales.

Lo que está en juego no son solo palabras o burocracia; estamos hablando de familias, de trabajadores que necesitan soluciones claras para vivir de forma digna en este país. Es fundamental que se reconozca la importancia de la interpretación como un derecho para quienes no dominan el inglés. Ojalá que las autoridades reconsideren estas decisiones, porque lo que se necesita es más apoyo, no más barreras, a quienes lo urgen.