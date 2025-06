Cuando hablamos de política migratoria en Estados Unidos, especialmente bajo el liderazgo de Donald Trump, ya sabemos que las decisiones no suelen venir acompañadas de sutilezas, pero lo que está ocurriendo ahora, sinceramente, marca un nuevo nivel de dureza. Esta semana, el presidente activó una serie de medidas que no solo buscan acelerar las deportaciones, sino también enviar un mensaje muy claro: no importa dónde estés, ICE va a ir por ti.

Lo que se está viendo en este momento no es solo una intensificación, es una estrategia pensada para generar impacto mediático y psicológico en las comunidades inmigrantes. Y créeme, cuando escuchas a alguien como Tom Homan —un hombre con mucho poder detrás del telón— hablar con tanta frialdad sobre “inundar zonas con agentes”, entiendes que no se trata de palabras vacías. Digamos que la estrategia pasa también por asustar a los indocumentados.

REFUERZO OPERATIVO SIN PRECEDENTES

Según confirmó el propio Tom Homan, actual asesor presidencial en temas fronterizos, el gobierno de Trump decidió incrementar de forma considerable el número de agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) destinados exclusivamente a las detenciones. ¿La razón? Consideran que las deportaciones actuales son muy bajas y, políticamente, eso representa un problema para su base más radical.

“Estamos aumentando considerablemente los equipos de ICE dedicados a los arrestos”, dijo Homan desde la Casa Blanca, dejando claro que el objetivo es aumentar rápidamente el número de detenciones a lo largo y ancho del país.

Una de las acciones más polémicas de esta semana fue la serie de operativos ejecutados en lugares como Martha’s Vineyard y Nantucket, zonas habitualmente consideradas “intocables”. Agentes encapuchados realizaron cerca de 40 detenciones en estos sectores, demostrando que ya no hay “espacios seguros”, ni siquiera para los migrantes que trabajan en comunidades de élite.

Pero eso no es todo. Según fuentes dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), también se han comenzado a realizar detenciones dentro de las cortes migratorias. Sí, dentro de esos lugares donde los migrantes acuden a presentarse voluntariamente para sus audiencias. Esta jugada, aunque legal en algunos casos, ha sido calificada por organizaciones como ACLU y United We Dream como una violación al debido proceso.

LAS CIUDADES SANTUARIO, EN LA MIRA

Otra parte crucial del plan es la decisión de apuntar directamente a las llamadas ciudades santuario. Lugares como Nueva York, Los Ángeles, Chicago o San Francisco podrían ser los siguientes en experimentar un despliegue masivo de agentes.

Homan fue contundente al respecto: “Vamos a inundar esas áreas con operativos. Les daremos exactamente lo que no quieren: más agentes en los vecindarios, más control en los lugares de trabajo”. Así, lo que parecía un aviso se convirtió rápidamente en una amenaza directa a los gobiernos locales que han optado por proteger a los inmigrantes sin papeles.

INSTAN A LA AUTDEPORTACIÓN

En medio de este clima de miedo, se ha reportado que más de 8,500 personas han optado por registrarse voluntariamente en la aplicación CBP Home, una herramienta lanzada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para facilitar salidas “voluntarias” del país. Aunque en teoría esta vía busca aliviar la presión sobre el sistema migratorio, muchas organizaciones consideran que responde más a un intento de maquillar las cifras de deportación forzada.

La decisión de Trump de “inundar” zonas con operativos de ICE no es solo una medida migratoria; es una declaración de intenciones. Es el reflejo de una visión de país que excluye en lugar de integrar, que castiga en vez de comprender. Y en este contexto, contar estas historias —desde lo humano, lo cotidiano y lo empático— es más importante que nunca. Porque al final del día, detrás de cada número de deportación, hay una familia, un trabajador, una vida suspendida.

