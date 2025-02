En una nueva medida que ha generado un intenso debate, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció la implementación de un registro obligatorio para todos los inmigrantes indocumentados en el país. La secretaria del DHS, Kristi Noem, afirmó que se utilizarán todas las herramientas disponibles para incentivar la autodeportación de extranjeros ilegales, incluyendo acciones judiciales y severas multas económicas.

El comunicado del DHS establece que la medida se ampara en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la cual contempla una serie de acciones legales diseñadas para que los indocumentados decidan abandonar el país de manera voluntaria.

“La [INA] creó múltiples herramientas para rastrear a los extranjeros ilegales y obligarlos a abandonar el país voluntariamente”, señala el reporte. La administración Trump ha dejado claro que esta ley, que durante décadas no fue aplicada en su totalidad, ahora se ejecutará sin excepciones.

Cientos de miles de inmigrantes llegaron a Estados Unidos en los últimos años (Foto: AFP)

EL INCUMPLIMIENTO PODRÍA RESULTAR EN PRISIÓN

Entre las acciones más estrictas se incluyen sanciones penales y económicas para aquellos inmigrantes que no cumplan con el registro obligatorio, no proporcionen sus huellas dactilares o no notifiquen al gobierno sobre cambios de dirección. El DHS advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría resultar en multas significativas, prisión o ambas.

“El presidente [Donald] Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora”, advirtió un portavoz del DHS. “Si se van ahora, pueden tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano”, agregó.

Desde la perspectiva del DHS, la autodeportación se presenta como una alternativa más segura y eficiente tanto para los inmigrantes como para los agentes de migración. Se argumenta que esta medida permitirá conservar recursos de agencias clave como Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) e Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los cuales, según Noem, son necesarios para mantener la seguridad nacional.

Donald Trump busca que los inmigrantes ilegales se marchen de Estados Unidos (Crédito: AFP)

¿CÓMO SERÁ EL REGISTRO DE LOS INMIGRANTES?

Para facilitar el cumplimiento de esta nueva normativa, el DHS ha creado un portal web que dirige a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), donde los inmigrantes podrán registrarse en línea. Aunque los detalles específicos del proceso aún no se han revelado, se informó que pronto se anunciará un formulario oficial y un procedimiento detallado. Además, padres y tutores deberán registrar a menores de 14 años bajo su custodia.

Esta iniciativa se suma a una campaña masiva lanzada la semana pasada en Estados Unidos y en otros países, advirtiendo sobre las consecuencias legales de ingresar sin papeles a territorio estadounidense. El DHS ha dejado en claro que no elegirá cuáles leyes migratorias aplicar, sino que ejecutará todas las disponibles para combatir la inmigración ilegal. La prioridad, según el comunicado, es garantizar la seguridad nacional y proteger a los ciudadanos estadounidenses.