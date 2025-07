Si bien se sabe que el tener una visa, no te asegura al cien por ciento tu ingreso a Estados Unidos, pues la palabra final la tiene el agente de inmigración en el aeropuerto u otro puerto de entrada. Ese proceso es, hoy en día más complejo e intimidante, por que hay documentos que debes tener a la mano para demostrar que no te quieres quedar a vivir de manera ilegal.

Las políticas migratorias se han endurecido para los indocumentados, residentes y hasta para los naturalizados, sin olvidarnos de a aquellas personas que tienen visa de estudios o de negocios. Hoy en día, todos están bajo la lupa del gobierno de Donald Trump.

EL DOCUMENTO QUE NO TE DEBE FALTAR AL INGRESAR A ESTADOS UNIDOS

Siempre debes tener tu pasaje de salida, de lo contrario, los migratorios te negarán la entrada y pueden cancelar tu visa. La obligación de demostrar tu salida del país se basa en la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Esta disposición presume que todo extranjero planea quedarse en EE.UU., salvo que pueda probar lo contrario.

Por eso, si llegas sin un pasaje de regreso comprado, los oficiales pueden considerarte un potencial inmigrante no autorizado. Y no se trata de un detalle menor: cada año miles de viajeros son rechazados en el puerto de entrada por no portar esta evidencia.

Es importante tener tu pasaje de retorno para evitar que se te niegue la entrada a EE.UU.(Foto: Istock)

OTROS DOCUMENTOS QUE TE PUEDEN AYUDAR A DEMOSTRAR QUE TU VIAJE ES TEMPORAL

Además del pasaje de regreso, existen otros documentos que ayudan a probar tu intención de salir del país dentro del periodo autorizado:

Constancias de empleo o estudios vigentes en tu país de residencia.

vigentes en tu país de residencia. Pruebas de arraigo familiar o profesional , como certificados de matrimonio o hijos menores de edad.

, como certificados de matrimonio o hijos menores de edad. Fondos económicos suficientes para cubrir toda tu estadía sin necesidad de trabajar ilegalmente.

para cubrir toda tu estadía sin necesidad de trabajar ilegalmente. Itinerario detallado del viaje, incluyendo reservas de hotel y fechas claras de salida.

Si no puedes presentar ninguno de estos elementos o tus respuestas generan dudas, los agentes de inmigración tienen la facultad de cancelar tu entrada y deportarte en el siguiente vuelo disponible.

Tus respuestas deben quedarles claras al oficial de inmigración (Foto: AFP)

