Las personas que van a Walmart lo hacen sabiendo que ahorrarán dinero con las distintas ofertas que tiene la tienda. Sin embargo, pocos realmente saben que la cadena minorista tiene incluso promociones más suculentas para los bolsillos de todos, pero de manera secreta por medio de una página de ofertas flash. Promociones que solo duran unas cuantas horas.

Si no sabías de la existencia de esa página con ofertas flash que ofrece Walmart, ahora lo sabes. En ella puedes conseguir descuentos mucho mejores por tiempo limitado en diversos artículos, desde un televisor Samsung con $1,500 dólares de descuento hasta una aspiradora inalámbrica con más del 80% de descuento y mucho más.

LAS MEJORES OFERTAS SECRETAS DE WALMART QUE SOLO DURAN POCAS HORAS

ASPIRADORA DE VARILLA INALÁMBRICA LIGERA INSE

Esta aspiradora inalámbrica cuenta con un potente motor que proporciona la intensa succión que necesita para recoger la suciedad, pelos de mascotas, polvo y residuos de alfombras, pisos de madera, baldosas y más. Con la carga completa, le brindará hasta 40 minutos de limpieza ininterrumpida, tiempo suficiente para limpiar toda la casa. Su precio regular es de $400 dólares, pero en esta oferta flash está solo $60 dólares.

Aspiradora de varilla inalámbrica ligera Inse. (Foto: Walmart)

ESTANTERÍA DE ALAMBRE DE 4 NIVELES BEST OFFICE

esta estantería de alambre te ayuda a organizar y ordenar, tiene capacidad para 450 kg de artículos en tu sala, cocina, oficina, garaje y más. Los estantes se ajustan a diferentes alturas y se encajan fácilmente. De $120 dólares, está solo $40 dólares en la oferta por tiempo limitado.

Estantería de alambre de 4 niveles BestOffice. (Foto: Walmart)

TELEVISOR SMART TV SAMSUNG OLED 4K DE 65′' CLASE S90C

Walmart ha rebajado $1,500 en este Smart TV Samsung de 65 pulgadas. Prepárate para sorprenderte con la nítida resolución 4K y el sonido Dolby. También tendrás acceso a las apps del Smart TV y al centro de juegos de Samsung. Su precio original era de $2,500 dólares y ahora solo está $999 por solo un par de horas.

Televisor inteligente Samsung Oled 4K de 65" Clase S90C. (Foto: Walmart)

CAMISA DE MANGA CORTA FANTASLOOK

Hoy en día es difícil encontrar algo por $15, y mucho menos una prenda que te haga la vida imposible. Casi 2,000 compradores adoran esta blusa ligera y holgada, y tú también lo harás. Es perfecta para la primavera y está disponible en 19 colores y estampados. Está solo $13 dólares.

Camisa de manga corta Fantaslook. (Foto: Walmart)

JUEGO DE SÁBANAS DE NESTL DE 4 PIEZAS TAMAÑO QUEEN

Si quieres sentirte como si estuvieras durmiendo en ropa de cama digna de un hotel de lujo, este juego de sábanas sin duda te encantará. Su diseño de bolsillo profundo se adapta a colchones de hasta 40 cm de alto, así que no tendrás que preocuparte de que las esquinas se desprendan en mitad de la noche. Su precio anterior era de $63 dólares, ahora solo está $19 dólares.

Juego de sábanas Nestl de 4 piezas, tamaño Queen. (Foto: Walmart)

JUEGO DE PATIO DE RATÁN COSTWAY DE 4 PIEZAS

Este conjunto de cuatro muebles es perfecto para renovar el jardín o un espacio junto a la piscina que necesite un toque de energía. Hecho de ratán tejido a mano con cojines gruesos que protegen las articulaciones y la espalda, los asientos de este conjunto brindan comodidad durante sus ratos libres en el jardín. Además, la mesa de centro a juego es el lugar perfecto para colocar copas de vino, su tableta o un altavoz Bluetooth. De $359 dólares, llévatelo a solo $135.

Juego de patio de ratán Costway, 4 piezas. (Foto: Walmart)

JUEGO DE MALETAS RÍGIDAS DE 3 PIEZAS DE TRIPCOMP

Este juego de tres piezas de equipaje incluye una maleta de mano, una mediana y una grande para facturar, todo por solo $85. Las piezas son rígidas, lo que significa mayor protección, pero a la vez ligeras. Para mayor tranquilidad, incluyen candados TSA de seguridad. De $400 dólares, está ahora solo $85.

Juego de maletas rígidas de 3 piezas de Tripcomp. (Foto: Walmart)

FREGADORA ELÉCTRIOCA GIRATORIA HOOFUN

Si tu equipo de limpieza necesita un poco de potencia, no busques más, esta varilla eléctrica de fregado es la solución. Es ideal para eliminar manchas difíciles, limpia a fondo e incluye mangos más largos y más cortos para alcanzar prácticamente cualquier superficie. Llévatelo a casa por $26 dólares en esta oferta flash de Walmart por pocas horas.

Fregadora eléctrica giratoria Hoofun. (Foto: Walmart)

INFLADOR DE NEUMÁTICOS PORTÁTIL INALÁMBRICO OPHANIE

Este inflador de neumáticos te garantiza una conducción inteligente, con cuatro modos preestablecidos (coche, bicicleta, motocicleta y equipo deportivo) para inflar a la capacidad correcta. Incluso cuenta con un sensor de apagado automático, para que nunca tengas que preocuparte. Está solo $25 dólares.

Inflador de neumáticos portátil inalámbrico Ophanie. (Foto: Walmart)

PENDIENTES DE ARO BIANCA DE CATE & CHLOE BAÑADOS EN ORO BLANCO DE 18 QUILATES

Los aros son un básico de estilo, sobre todo porque quedan preciosos tanto en ocasiones formales como informales. Estos pendientes C&C llevan ese look a otro nivel, con un baño de oro blanco de 18 quilates y elegantemente revestidos con deslumbrantes cristales de Swarovski. Otra ventaja: son hipoalergénicos y no contienen plomo ni níquel, por lo que no causarán problemas ni siquiera a las pieles más sensibles. Su precio por poco tiempo es de $17 dólares.

Pendientes de aro Bianca de Cate & Chloe bañados en oro blanco de 18 quilates. (Foto: Walmart)