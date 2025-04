Seguro que has oído hablar de los cierres de tiendas que Walmart ha venido realizando en los últimos años, y quizás incluso algunos de ellos te hayan tocado de cerca. Si alguna vez pasaste por una de esas ubicaciones que desaparecieron, sabes lo que se siente, sobre todo cuando una tienda que parecía estar funcionando de manera normal de repente cierra sus puertas. En 2023, la cadena hizo ruido por la cantidad de cierres en varias partes de Estados Unidos, y en 2024 fue algo más tranquilo. Sin embargo, este 2025 parece que la situación se va a repetir. La compañía tiene previsto cerrar varias de sus tiendas en seis estados de todo el país, y es importante estar al tanto para no llevarse sorpresas.

Sé que muchos se sienten frustrados cuando esto pasa. La pandemia nos cambió a todos y, aunque algunos de nosotros nos adaptamos mejor que otros, las cadenas de retail, como Walmart, también tuvieron que revaluar su modelo de negocio. En muchos casos, las tiendas que no estaban cumpliendo con los estándares financieros necesarios, o que no tenían la capacidad de ser rentables en el contexto actual, han llegado a su fin. Y esta empresa, con su enorme presencia global, no es la excepción.

Es cierto que este tipo de decisiones son dolorosas para los empleados afectados. En muchos casos, los trabajadores no solo se enfrentan a la pérdida de su puesto, sino también a la incertidumbre sobre qué pasará con ellos. A pesar de que Walmart ofrece la opción de reubicarlos en otras tiendas, no todos tienen la posibilidad de mudarse o simplemente no aceptan la opción, lo que lamentablemente deja a muchos sin empleo. Pero, por otro lado, la compañía está apostando por la remodelación de tiendas existentes y la expansión digital, algo que promete mejorar la eficiencia y rentabilidad a largo plazo.

Ahora bien, ¿qué tiendas cerrarán exactamente en 2025? Es posible que alguna de ellas te quede cerca, así que mejor toma nota. Aquí te dejo la lista con las ubicaciones que serán cerradas en el transcurso de este año.

Walmart es una empresa que gana millones de dólares gracias a sus supermercados, pero igual siempre anda reestructurando su negocio (Foto: AFP)

LAS TIENDAS WALMART QUE CERRARÁN EN 2025

California:

605 Fletcher Parkway, El Cajón

40580 Calle Albrae, Fremont

4080 Douglass Boulevard, Granite Bay

2121 Avenida Imperial, San Diego

2753 E. Eastland Center Drive, West Covina

Colorado:

10400 E. Colfax Avenue, Aurora

Georgia:

Ashford Dunwoody Road, Dunwoody

Mercado vecinal Walmart en Roswell Road, Marietta

Maryland:

1238 Putty Hill Avenue, Towson

Ohio:

3579 South High Street, Columbus

Wisconsin:

7025 West Main Street, Milwaukee

Lo cierto es que esta tendencia de cierres no es algo nuevo para la cadena. Desde la pandemia, los minoristas han tenido que ajustar sus operaciones, y Walmart no ha sido la excepción. A medida que avanzamos en este 2025, la empresa continuará apostando por la mejora de sus tiendas existentes y la expansión de su presencia digital, buscando optimizar su operación y hacerla más rentable.

Si bien los cierres pueden parecer una mala noticia en el corto plazo, debemos recordar que esto responde a un proceso de adaptación y transformación que es clave para que Walmart siga siendo competitivo en un mercado cada vez más digitalizado. Sin duda, la industria está cambiando y nos está tocando vivir esa transformación, que, aunque dolorosa para muchos, podría traer beneficios a largo plazo.