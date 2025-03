Después de que el presidente Donald Trump puso tensas las relaciones comerciales con México, Canadá y China, los más afectados estarían siendo las multinacionales estadounidenses que dependen de estos países para adquirir los productos que ofertan en sus diferentes establecimientos en EE.UU. Un claro ejemplo es Walmart, cadena que no ha dudado en hacerle un desesperado pedido a sus proveedores chinos. ¿Qué les solicitó? A continuación, más detalles.

Cabe precisar que, la primera hora del martes 4 de marzo de 2025 se implementaron la imposición de aranceles del 25% a los dos países vecinos de USA y se elevó de 10% a 20% los aranceles a las importaciones chinas.

China, Canadá y México no dudaron en responder a Estados Unidos por los aranceles que le impuso el gobierno de Donald Trump (Foto: AFP)

EL DESESPERADO PEDIDO QUE WALMART HIZO A SUS PROVEEDORES CHINOS POR LOS ARANCELES

Ante las medidas adoptadas por la administración del republicano, China no dudó en responderle, pues además de iniciar acciones legales contra el Gobierno estadounidense en la Organización Mundial del Comercio, también impuso aranceles del 10% y el 15% a importaciones agrícolas estadounidenses. Pero eso no quedó ahí, pues desde el 10 de marzo aplicará más aranceles adicionales a determinados productos que se importen de EE.UU., entre otras acciones más.

A raíz de esta situación, Walmart Inc. solicitó a algunos de sus proveedores chinos, incluidos fabricantes de utensilios de cocina y ropa, el recorte de precios, pero su pedido no fue aceptado por varias empresas del país asiático. Esta petición ya la había realizado la corporación en la primera ronda de aranceles que Trump impuso a China a inicios de febrero, precisa Blomberg News, que pudo conversar con personas que prefirieron no identificarse porque la información es privada.

Como se trata de una corporación de grandes almacenes de descuento, los márgenes con las empresas con las que trabaja son muy estrechas; por lo tanto, una reducción mayor al 2% solamente le generaría pérdidas.

Debido a esta situación, los fabricantes estarían replanteándose adquirir algunas piezas en otros países como Vietnam, algo que genera preocupación, pues los productos que ofertan ya no serían de la misma calidad, señala el medio.

Por su parte, un portavoz de Walmart aseguró que continuarán trabajando para mantener los precios lo más bajos posible para sus clientes. “Mientras tanto, alentamos a todas las partes a trabajar para encontrar un terreno común que proteja a los consumidores de los aumentos de precios y continúe haciendo crecer nuestra economía”, señaló a Reuters.

Walmart opera cadenas de grandes almacenes de descuento y clubes de almacenes (Foto: AFP)