Cuando uno va a cualquier tienda de almacén o minorista en Estados Unidos, siempre busca los productos con mejores ofertas o descuentos. Por ello, muchos van a Walmart para ahorrar dinero con artículos a menor precio y de buena calidad. Sin embargo, pocos saben ciertas estrategias y trucos para gastar aún mucho menos.

Aquí te traemos cuatro trucos, certificado por ahorradores expertos, que debes usar cuando vuelvas a visitar Walmart para que así puedas ahorrar mucho más dinero en la tienda. Encontrar ofertas ‘secretas’, descuentos y hasta liquidaciones que pocos saben.

El cambio de logotipo de Walmart no es radical, pero sí significativo (Foto: Walmart)

LOS TRUCOS PARA ENCONTRAR MEJORES OFERTAS EN WALMART

DESCARGA LA APP DE WALMART Y ESCANEA EL PRODUCTO

El primer tip que recomiendan para encontrar los descuentos especial es descargarse la app de Walmart. Una vez que lo hagas podrás revisar, cuando estés en la tienda, qué producto está en oferta y cual no. Según Star Smith, dueño de la cuenta de TikTok @couponwithstar, “la clave para comprar en liquidación es alejarse de la sección de liquidación y echarle un vistazo a toda la tienda”, así lo dijo en Best Life.

Si encuentras un artículo de tu interés, aunque no esté en la sección de descuentos ni tenga una oferta visible, lo recomendable es escanear su código con la app. Allí comprobarás si tiene un descuento adicional no anunciado en la tienda. Por ejemplo, Star Smith logró encontrar una máquina Nespresso Virtuo Plus, que normalmente cuesta $159, a solo $20 dólares en Walmart. La cafetera no mostraba ningún descuento en la tienda, por lo que definitivamente vale la pena tomarse un momento para escanear los productos.

BUSCA ARTÍCULOS SIN ETIQUETA

Este truco puede tomar algo de tiempo, pero podría ahorrarte algunos dólares. Si encuentras un artículo en Walmart sin etiqueta de precio, es el momento ideal para escanearlo con la app, ya que podría tener un buen descuento. Esto aplica para todo tipo de productos, incluidos los de mayor valor, como los muebles.

BUSCA DESCUENTOS ESPECIAL EN LOS ESTANTES SUPERIORES

Otro creador de contenido amante del ahorro, conocido como Super Unsexy en TikTok y otras redes sociales, recomienda supervisar los estantes superiores de los pasillos en Walmart. Esto porque suelen tener mejores ofertas, y aunque los productos en esos estantes puedan parecer los mismos que los de abajo, su precio puede ser más bajo. En un video, Super Unsexy demostró cómo los precios varían entre los estantes de Walmart, así que es una buena manera de descubrir ofertas.

BUSCA PRODUCTOS QUE ESTÉN FUERA DE SU ZONA O LUGAR

Es común ver productos que parecen estar fuera de su sección o de su zona, como decoraciones en los cereales o en la sección de ropa. Muchas veces pensamos que se trata de un error, aunque puede ser, también existe la posibilidad de que se trate de una oferta ‘oculta’. De acuerdo con el consejo de @that_coupon_chick en TikTok, “los artículos de liquidación ocultos pueden ser esos productos que parecen estar fuera de sus respetivos lugares”, por lo que sugiere que los escaneen para comprobar si tienen descuento.

En 2024, Walmart alcanzó un récord en ventas netas, con un total de 642,600 millones de dólares (Foto: AFP)