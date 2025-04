Walmart es el nuevo blanco de un boicot convocado por activistas que buscan el congelamiento de los ingresos de esta cadena. ¿Por qué razón se tomó esta medida que comenzó el 7 de abril y continuará hasta el 14? En esta nota, lo que debes saber. Antes te precisamos que fue la organización The People’ s Union USA la que convocó un apagón económico nacional contra varias compañías el 28 de febrero.

¿POR QUÉ SE HA DECLARADO UN BOICOT CONTRA WALMART HASTA EL 14 DE ABRIL?

De acuerdo con John Schwartz, líder de la organización que convocó esta medida contra varias cadenas, el boicot contra Walmart es por su “codicia corporativa”, ya que lo único que le interesa es crecer sin importarle si pisotea al resto.

“Sin importar de qué lado de la barrera política te encuentres, deberías poder estar de acuerdo en que la codicia corporativa y la corrupción política están asfixiando a este país. Ahora es momento de golpear aún más fuerte”, escribió en el sitio web de The People’ s Union USA.

Prosiguió: “Walmart es una de las bestias más grandes del juego. Una megacorporación que ha devorado las economías locales, ha aplastado a los pequeños negocios, ha pagado salarios bajos a sus empleados y ha ayudado a financiar la misma maquinaria política que nos mantiene a todos estancados”.

Walmart es una empresa que gana millones de dólares gracias a sus supermercados (Foto: AFP) ×

¿SOLAMENTE SERÁN AFECTADAS LAS TIENDAS DE WALMART?

Como lo mencionamos al inicio, el apagón de Walmart inició el 7 de abril y se extenderá hasta el 14, pero no solamente afectará a sus minoristas, también está dirigido a su plataforma online, farmacias, servicios financieros y más.

Por tanto, los afectados también son: Walmart+, MoneyCard, Sam’s Club, Great Value, Parent’s Choice y más.

¿QUÉ IMPLICA EL BOICOT CONTRA WALMART?

The People’ s Union USA aclaró lo que exactamente debe pasar los días de boicot. “La cuestión es que no se trata solo de saltarse una tienda. Se trata de gastar conscientemente y de disciplina. Oirás a la gente decir: ‘Pero es barato’ o ‘Es conveniente’. Y a eso respondo: ‘Lo barato tiene un precio’. Ese precio es la destrucción de los negocios locales, la explotación de los trabajadores y la influencia política que ganan las corporaciones cada vez que damos un dólar más”, precisó.

Por ello recomendó a las personas que necesitan comprar algo, vayan a una tienda de su zona; y si no encuentran lo que requieren, que esperen. “No somos impotentes. Somos The People’s Union USA y estamos reescribiendo las reglas de lo que significa gastar con intención. No protestamos en las calles, no rompemos ventanas; hacemos algo mucho más contundente: cortamos el cable. Golpéelos donde realmente lo sienten”, se lee.

Una mujer pasa junto a un carrito de compras en el estacionamiento de un Walmart. (Foto: AFP) ×