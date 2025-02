El pasado 3 de febrero, circuló en redes sociales una supuesta información sobre que Walmart había reducidos el precio de los alimentos a tasa preinflacionarias desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El rumor se difundió a través de Facebook mediante un video de un excandidato al Congreso del Partido Republicano.

En el video, Eric Deters, postulante al Congreso por el de Kentucky, habló sobre una supuesta caída en los precios de alimentos de la tienda minorista. “Walmart está reduciendo los precios de todos los alimentos a los niveles previos a la inflación”, le dijo a la cámara. “¿Crees que eso habría sucedido si no fuera por Trump? Bien por Walmart”, siguió.

El título del video reitera dicha afirmación. “Walmart reduce los precios de los alimentos a los niveles previos a la inflación dentro de un mes del gobierno de Trump”. El post de Deters fue compartido más de 700 veces en una semana.

Walmart tiene 37 millones de clientes diarios (Foto: AFP)

¿REALMENTE WALMART BAJÓ LOS PRECIOS?

La respuesta es no. No hay pruebas que indiquen que Walmart haya bajado los precios de los alimentos en respuesta a la toma de mando de Donald Trump. La propia empresa no ha anunciado ninguna reducción a sus productos y un portavoz aclaró en USA TODAY que dicha información difundida por Deters es falsa.

Por el contrario, Walmart -al igual que otras cadenas- sostienen que la subida de aranceles hechas por Trump podrían aumentar los precios para los clientes. Aunque de momento no hay mayores novedades luego de que el presidente de Estados Unidos decidiera suspender por 30 días los aranceles a productos provenientes de México y Canadá.

Eso sí, una vez que pase el tiempo estimado, si se logra mantener la subida del 25% a productos de Canadá y México, expertos sostienen que los más afectados serán los clientes, pues verán reflejados en el precio final una importante subida de precio.

En 2024, Walmart alcanzó un récord en ventas netas, con un total de 642,600 millones de dólares (Foto: AFP)