Si eres de los que siempre busca las mejores ofertas, estás de suerte. Walmart acaba anunció su esperada Semana de Súper Ahorros, que arrancó este lunes 24 de marzo y se extiende hasta el 1 de abril. Y créeme, si aún no has echado un vistazo a lo que tienen, te estás perdiendo de descuentos increíbles en un montón de productos que seguramente estaban en tu lista de compras como algo súper necesario o quizá algún engreimiento que, seguramente, te mereces.

Desde el patio hasta el hogar, pasando por electrónica y moda, Walmart se está luciendo con estos precios, los cuales a mí me han sorprendido bastante al echarle un vistazo a su sitio web. Lo mejor de todo es que ahora no tienes ni que salir de casa para aprovecharlas: basta con que entres a la app o a su página en internet, y ya estarás a unos cuantos clics de conseguir todo lo que necesitas y ahorrar dinero al mismo tiempo, algo que a todos nos encanta.

La variedad de productos en oferta es impresionante, con artículos de marcas reconocidas como Apple, VIZIO, Charbroil y muchos más, ¡y los precios te van a dejar sin palabras! Además, si eres de los que disfruta de una buena renovación en casa o está en busca de la mejor tecnología para tu entretenimiento, esta es la oportunidad perfecta.

No te preocupes, que no te voy a dejar con la duda. He hecho una pequeña selección de las ofertas más destacadas para que no pierdas el tiempo buscando entre los miles de productos. Estos artículos han sido promocionados por la misma compañía y algunos otros los he añadido y estoy seguro de que vas a querer tenerlos en tus manos de una vez.

Este es el logo de la semana del ahorro en Walmart, evento en el que encontrarás cientos de productos a precios imperdibles (Foto: Walmart)

LAS MEJORES OFERTAS DE LA SEMANA DE SÚPER AHORRO EN WALMART

Conjunto de bistró de 3 piezas para patio (muebles de ratán, mesa de cristal y cojines) – US$169.99 (antes US$299.99)

– US$169.99 (antes US$299.99) Televisor inteligente VIZIO Class Quantum 4K QLED HDR de 75″ – US$564.00 (antes US$799.50)

– US$564.00 (antes US$799.50) Apple Watch Series 10 GPS de 42 mm con caja de aluminio en negro azabache – US$299.00 (antes US$399.00)

– US$299.00 (antes US$399.00) Parrilla de gas Charbroil Patio Bistro® Tru-Infrared™ – US$169.00 (antes US$199.99)

– US$169.00 (antes US$199.99) Toallitas húmedas Pampers Sensitive para bebé sin perfume, paquete de 2 – US$6.24 (antes US$6.94)

– US$6.24 (antes US$6.94) Asiento convertible para auto Graco SlimFit LX 3 en 1 – US$149.00 (antes US$199.00)

– US$149.00 (antes US$199.00) PlayStation 5 edición digital del 30° aniversario – US$823.35 (antes US$983.95)

– US$823.35 (antes US$983.95) Sillón reclinable de masaje tailandés – US$1,199.99 (antes US$2,799.99)

Y si te interesa la limpieza de primavera, también tienen grandes descuentos en productos de marcas como Bissell para que dejes tu casa impecable. Así que ya sabes, no dejes pasar estas ofertas que duran solo hasta el 1 de abril. Si te das prisa, puedes ahorrar un buen dinero en artículos que no solo te van a ser súper útiles, sino que también te darán esa satisfacción de saber que conseguiste el mejor precio.