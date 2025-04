¡Si eres cliente de Wells Fargo, atento con la siguiente información! Desde el 1 de abril, el banco continuará con su línea de reducir costos operativos, por lo que aplicará de una manera más estricta su política de cierre de cuentas. Esto podría afectar a miles de usuarios que desconocen las nuevas reglas. Aquí te las contamos.

Desde el año pasado, Wells Fargo reforzó su política de cierre de cuentas inactivas como parte de su estrategia para optimizar sus costos operativo. Esta medida establece el cierre automático de las cuentas que hayan permanecido inactivas durante 16 meses consecutivo. Pero, a qué se refiere con “inactiva”.

Una mujer usando un cajero automático de Wells Fargo en California. (Foto: AFP)

LO QUE DEBES HACER PARA QUE WELLS FARGO NO TE CIERRE LA CUENTA

Según las normas de Wells Fargo, una cuenta se define como inactiva cuando no se realizan transacciones de ningún tipo, como depósitos, retiros, transferencias o pagos. Esto en un lapso continuo de 16 meses, vale decir, un año y cuatro meses sin ninguna operación.

Las personas que no han hecho ningún movimiento en sus cuentas desde diciembre del 2023 corren el riesgo de cierre de cuentas en abril de este año. Esta política no solo se aplica a cuentas corrientes, también a cuentas de ahorro. Sin embargo, existen excepciones para otros productos de Wells Fargo, tales como las cuentas de inversión o las vinculadas a préstamos.

Una vez que las cuentas se cierran pasarán diversas etapas. Luego de que el banco la catalogue como inactiva, será elegible para su cierre. Es importante aclarar que Wells Fargo no está obligado a notificar a sus clientes de este proceso; sin embargo, suele enviar correos electrónicos o alerta para que sus usuarios estén al tanto.

Si pese a ello el cliente no realiza ninguna acción, la cuenta será desactivada. Esto significa que no podrás realizar transacciones ni acceder a los fondos hasta que la cuenta sea reactivada. En caso de no tomar ninguna medida para reactivarla, Wells Fargo procederá con el cierre definitivo de la cuenta.

¿QUÉ PASA SI TENGO DINERO EN UNA CUENTA INACTIVA?

Si tu cuenta es cerrada y tienes dinero allí, Wells Fargo tiene dos alternativas. El banco te puede enviar un cheque con el saldo restante a la dirección registrada del usuario o transferir el dinero a otra cuenta activa del titular. Por ello, es necesario que mantengas tu información actualizada para evitar cualquier inconvenientes sobre tus fondos.

Lo recomendable para evitar el cierre automático de tu cuenta es realizar al menos una transacción antes de que cumplan los 16 meses seguidos. Con una pequeña transferencia u operación o pago evitarás problemas.

Wells Fargo es un banco comercial muy famoso en Estados unidos. Este fue fundado en 1852 y tiene sede en San Francisco (Foto: AFP)