Hablar de tasas hipotecarias siempre genera incertidumbre y preocupación, especialmente cuando estamos pensando en comprar una casa o refinanciar una hipoteca. Si eres de los que sigue el mercado inmobiliario con atención, sabes que las tasas de interés han sido uno de los temas más discutidos en los últimos años, con muchos esperando una bajada que aún no llega, sino todo lo contrario, ya sea en Estados Unidos o en la mayoría de los países. En el caso de las fijas a 30 años, las cosas no parecen mejorar rápidamente, aunque siempre hay algunos indicios de lo que podría pasar.

En los últimos meses, la conversación sobre las tasas hipotecarias ha estado marcada por un escenario económico cambiante. Aunque algunos esperaban que el mercado experimentara un deshielo con la llegada de la primavera, los economistas de Wells Fargo, una de las entidades financieras más influyentes del país, han lanzado predicciones que pintan un panorama distinto para los próximos años. Aquí te cuento lo que dicen.

PROYECCIÓN PARA 2025: TASAS EN TORNO AL 6,9%

Según los economistas de Wells Fargo, las tasas de interés para las hipotecas fijas a 30 años se mantendrán relativamente altas en 2025. De hecho, se espera que promedien un 6,9% durante ese año. Esto es algo más bajo que los niveles actuales, que rondan el 7%, pero aún lejos de lo que muchos consideran una tasa “baja”. Esta predicción ha generado cierta preocupación entre quienes ya están luchando con los altos costos de los préstamos hipotecarios. En palabras de Jackie Benson, economista de Wells Fargo, las tasas no bajarán significativamente en el corto plazo, y no prevé que veamos cifras por debajo del 6% en un futuro cercano.

Pedir una hipoteca en Estados Unidos requiere de un gran conocimiento de todo lo que ello trae consigo (Foto: Freepik)

¿QUÉ SUCEDERÁ DESPUÉS DE 2025?

En cuanto a 2026, Wells Fargo es más optimista, proyectando que las tasas podrían bajar a aproximadamente a un 6,5%. Aunque esto es una buena noticia en comparación con las tasas actuales, la caída no será tan drástica como muchos desearían. Además, hay que tener en cuenta que estos cambios no solo dependen de las decisiones del banco central o de las fluctuaciones del mercado de bonos, sino de varios factores económicos más complejos.

LA RESERVA FEDERAL Y SUS DECISIONES

Es cierto que la Reserva Federal ha señalado que reducirá las tasas de interés este año, lo que normalmente sería una buena noticia para los prestatarios. Sin embargo, según Wells Fargo, aunque la Fed recorte las tasas, esto no tendrá un impacto significativo en las tasas hipotecarias. Esto se debe a la relación complicada entre las decisiones de la Fed y los costos de los préstamos. A pesar de que la Fed redujo las tasas en 2024, las tasas de las hipotecas siguieron aumentando, principalmente debido a los rendimientos de los bonos del Tesoro. Esto pone en perspectiva que el entorno económico actual es muy diferente al que conocíamos en años pasados.

Comprar una casa es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona (Foto: iStock)

LA “NUEVA NORMALIDAD” EN EL MERCADO HIPOTECARIO

No todo es pesimismo, pero tampoco es que vamos a volver a ver las tasas históricamente bajas que muchos esperaban. De hecho, Wells Fargo ha dejado claro que las tasas hipotecarias no volverán a los niveles bajos que vimos antes de la pandemia, como el famoso 3% para una hipoteca fija a 30 años. A menos que ocurra algo catastrófico, como una crisis económica de grandes proporciones, es poco probable que las tasas vuelvan a ese tipo de niveles. Este es el nuevo normal, y los economistas del banco no creen que sea una situación temporal. Viviremos en una economía con tasas de interés que no serán tan bajas como antes, pero tampoco tan altas como durante la crisis financiera global.

PRECIOS DE LA VIVIENDA Y OTROS COSTOS A TENER EN CUENTA

Ahora bien, aunque las tasas de interés son una preocupación, el mercado inmobiliario tiene otros factores que están dificultando aún más la accesibilidad para los compradores. En primer lugar, los precios de las viviendas siguen siendo altos, y se espera que suban aún más en los próximos años. De hecho, se proyecta que los precios aumenten un 4,3% en 2025, lo que hará que comprar una vivienda sea aún más costoso. A esto hay que añadir el aumento en los costos de los seguros de vivienda, que también están presionando el mercado.